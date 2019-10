OVO JE BRUTALNO PRETUČENI MLADIĆ KOJI SE SA OCEM SVETIO PO VRANJU: Prvo ga tukli u kafiću, a onda sa ocem pravio HAOS PO GRADU! Pregazili čoveka autom, pa tukli pendrecima (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Nedavni incident u Vranju zaprepastio je celu Srbiju!

Naime, u dve tuče koje su se desile u noći između subote i nedelje u strogom centru Vranja, sigurnosne kamere u ovdašnjoj pekari, zabeležile su brutalne scene nasilja, kada je više osoba zadobilo lakše, a jedna osoba teške telesne povrede.

Podsetimo, sumnja se da su M. Đ, 42-godišnji, 24-godišnji i 21-godišnji muškarac, 13. oktobra ove godine u jednom kafiću u Vranju, nakon kraće rasprave fizički napali 24-godišnjaka N.S. i naneli mu teške telesne povrede.



D. S. i njegov povređeni dvadestčetvorogodišnji sin N.S. su potom seli u "ford" i počeli da se voze po gradu, a potom je D. S. vozilom kojim je upravljao, kako se sumnja, udario 42-godišnjaka, koji se sumnjiči da je prethodno napao njegovog sina.

Zatim su izašli iz automobila i, kako se sumnja, tupim predmetima napali 42-godišnjeg muškarca i M. Đ. koji je pobegao u jednu pekaru.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, policija će protiv trojice muškaraca starosti 42, 24 i i 21 godinu podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda, dok će protiv još jednog muškarca starosti 24 godine biti podneta krivična prijava za krivično delo laka telesna povreda.

- Ono što ste videli na snimcima, samo je deo cele priče. Najpre je mladić N.S. brutalno pretučen od strane obezbeđenja kafića "Plato 017" i bačen u park. Kada se vratio kući i kada ga je otac video krvavog, seli su u automobil i napravili to što su napravili. Prava je sreća da niko nije stradao kada je automobil uleteo na trotoar - priča jedan Vranjanac.

Kako kaže, žalosno je da se na taj način obračunavaju ljudi koji se inače u kraju ne smatraju nasilnim momcima. Naš sagovornik pita se kako je moguće da kafić bude otvoren u pola četiri ujutro i da li postoji neki drugi način koje obezbeđenje može da primeni osim gole sile, na primer, da pozovu policiju.

- Ma šta da je radio taj momak u kafiću, da li je rešenje da ga neko tako brutalno pretuče? Ne kažem da je on bio cvećka, ali postoji neki drugi način da se rešava problem. Neobično je i to da neki kafići u Vranju moraju strogo da poštuju propise, a da drugi rade do zore - priča sagovornik iz Vranja.

