KO JE MISTERIOZNI KINEZ NI VEJHONG: Kriminalci iz Kine imaju jataka u Beogradu?

Istražitelji ispituju da li kineski državljanin Ni Vejhong, koji je u Srbiji poslovao sa odbeglim sunarodnikom s Interpolove poternice Đinlung Cajem, zapravo glavni jatak svih Kineza koji se od svojih zakona i vlasti skrivaju u našoj zemlji.

Podsetimo, Ni Vejhong našao se u centru pažnje nakon što je Srbija isporučila Kini njenog državljanina Đinlung Caja, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica. On se tereti da je oštetio 4.000 sunarodnika za preko 200 miliona dolara sistemom piramidalne štednje, kako su u Srbiji nekad poslovali Dafina Milanović i Jezdimir Vasiljević, zvani Gazda Jezda.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Cajev glavni poslovni partner Lju Dung uspeo je da pobegne iz Srbije u Hongkong i izbegne hapšenja, a Ni Vjehong je navodno bio osoba preko koje su zakazivali sastanke sa zvaničnicima kojima su se predstavljali kao investitori i ozbiljni biznismeni.



- Jedino što zasad nije utvrđeno jeste to zbog čega je Ni Vejhong pristao da pomogne odbeglim sunarodnicima koji se povezuju s kriminalom u matičnoj zemlji. Poznato je da se Vejhong poziva na velike kineske kompanije, da ima zaključene ugovore s njima i to preko svoje firme registrovane na Kipru. Postoje indicije da je on zapravo jedan od glavnih jataka svih kineskih kriminalaca koji dolaze u Srbiju. Veruje se da on za određenu sumu novca prihvata privredne prestupnike i ljude koji su u Kini uglavnom izvršili zloupotrebe položaja - priča naš izvor.

On dodaje da upravo zbog ovakvih krivičnih dela kineski kriminalci mahom beže iz svoje zemlje jer im tamo preti smrtna kazna, kakav je slučaj i sa nedavno isporučenim Đinlung Cajem.

