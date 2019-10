RANJENI OPROSTIO ŠEFU OBEZBEĐENJA NANE: Pucao je na mene, srećan sam što sam živ!

Držao je ruke u džepovima, ništa mi nije rekao, samo me je hladno gledao, a onda sam samo čuo pucanj i video da se puši iz njegovog desnog džepa, ispričao je Iseinović

Adija Iseinović, koji je teško ranjen u decembru 2017, kada je ispred beogradskog kluba „Nana“ ubijen navijač Aleksandar Savković, ispričao je juče pred Višim sudom u Beogradu da je optuženi Nedeljko Grbović, šef obezbeđenja kluba, iz čista mira pucao u njega.

- Te večeri sa Savkovićem i društvom došao sam u klub, sedeli smo u separeu, dok u nekom trenutku nije došlo obezbeđenje i izbacilo nas napolje. Nije bilo nikakvih incidenata, izašli smo napolje, ali su takve situacije uvek rizične. Video sam Grbovića, stajao je preko puta, a njega znam već dugo i znam da je šef obezbeđenja.

Krenuo sam ka njemu, hteo sam da ga zamolim da dođe do vrata da ne bi došlo do incidenta. Držao je ruke u džepovima, ništa mi nije rekao, samo me je hladno gledao, a onda sam samo čuo pucanj i video da se puši iz njegovog desnog džepa - ispričao je Iseinović, koji je teško ranjen ispred kluba.



On je rekao i da je potom čuo još dva pucnja i video Savkovića na ulici, a Grbovića u njegovoj blizini. Međutim, i pored toga što je Grbovića optužio da stoji iza Savkovićevog ubistva i njegovog ranjavanja, Iseinović se nije pridružio krivičnom gonjenju optuženog.

- Ne želim nikoga da gonim, ja sam srećan što sam ostao živ i zdrav, zahvalan sam bogu na tome - rekao je Iseinović.



