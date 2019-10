PUCNJAVA U PEKOVIĆEVOG TELOHRANITELJA KAO OPOMENA! Ko je Milika Bukilić, Crnogorac u kog su ispalili rafal u Novom Sadu? Sklonio porodicu u Srbiju, došao da ih obiđe, PA MU NAPRAVILI SAČEKUŠU!

Milika Bukilić (36) iz Podgorice, telohranitelj bivšeg košarkaša i nekadašnjeg predsednika KK Partizan Nikole Pekovića, ranjen je u ponedeljak uveče u Novom Sadu.

Crnogorskog državljanina upucala je nepoznata osoba na parkingu kada je izašao iz jednog kafića u naselju Telep.

Ne živi u Srbiji

- Bukilić živi u Podgorici, a u Novi Sad je došao da obiđe suprugu i sina, koji su se privremeno doselili u ovaj grad. Zbog čega porodica živi u Novom Sadu, a on u Podgorici, zasad se utvrđuje. Sumnja se da je Bukilić dobijao pretnje i ranije i da je upravo iz tog razloga ženu i dete sklonio iz Crne Gore u Srbiju - kaže izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, Milika Bukilić u trenutku napada nije bio u društvu poznatog košarkaša, tj. privatno je bio u Novom Sadu.



- On radi kao obezbeđenje Nikole Pekovića, uglavnom kada košarkaš boravi u Crnoj Gori. Prema dosadašnjim informacijama i prikupljenim dokazima, pucnjava u kojoj je Bukilić ranjen nema nikakve veze sa sportistom, niti poslom koji za njega radi Milika Bukilić - dodaje sagovornik iz istrage.

Na crnogorskog državljanina, podsetimo, nepoznata osoba, koja ga je sačekala u mraku, ispalila je jedan hitac.



- Pogođen je u nogu, što ukazuje da napadač nije želeo da ga ubije, već da mu uputi upozorenje - dodaje izvor.

Bukilića je ekipa Hitne pomoći u veoma kratkom roku prevezla do Urgentnog centra.



- U Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine primljen je muškarac sa teškim povredama desne potkolenice, nastalih iz vatrenog oružja. Pacijent je posle ukazane kompletne dijagnostike i blagovremene hirurške obrade rane zadržan radi daljeg lečenja - kaže Siniša Knežević, PR KC Vojvodine.

Potraga za napadačem

Novosadska policija intenzivno traga za počiniocem ovog krivičnog dela.



- Od velikog značaja biće i to da li će Bukilić pristati da sarađuje sa policijom i da li će ukazati na to ko bi i zbog čega pucao u njega. Očigledno je da je napadač znao da je on stigao u Novi Sad iz Crne Gore, u kojoj inače živi - kaže izvor Kurira.

Pali zbog droge

ČLANOVI OBEZBEĐENJA I RANIJE PRIVOĐENI Dvojica pripadnika obezbeđenja košarkaša Nikole Pekovića, Radojko T. i Ivan G., bili su uhapšeni u novembru 2017. u Beogradu pošto je policija kod njih pronašla manju količinu droge i pištolj. Automobil „audi A4“, u kom su privedeni, bio je registrovan na bivšeg košarkaša, ali je utvrđeno da on nije imao nikakve veze sa narkoticima, niti oružjem.

Kurir.rs/S. Stojanović - J. Spasić Foto: Nebojša Mandić,Kurir

Kurir