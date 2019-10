UBIĆU TE, ZADAVIĆU TE KAO TVOJU SESTRU: Monstrum uputio JEZIVE PRETNJE preko Fejsbuka ćerki Igora Jurića!

Osim Saški, osumnjičeni je pretio i samom Igoru Juriću, predsedniku Fondacije „Tijana Jurić“. Kako saznajemo, Marko M. je na Fejsbuku koristio lažni profil na ime Igor Đurić. Sestri ubijene Tijane poslao je zastrašujuću poruku: „Ubiću te, Saška, kao što sam ti zadavio sestru kurvetinu“, dok je njenom ocu napisao: „Drago mi je što sam ti ubio ćerku, tu prokletu kurvicu, celog života ćeš patiti za njom dok sam ja u zatvoru.“

- Ono što je dodatno uznemirujuće u ovim pretnjama jeste to što je uhapšeni Beograđanin koristio prezime pravog Tijanog ubice, a poruke je pisao kao da je on taj ubica. Šta je njegov motiv za ovako monstruozno ponašanje, zna samo on, a istraga će utvrditi zbog čega je uznemiravao porodicu tragično preminule tinejdžerke - kaže izvor Kurira.

Igor Jurić rekao je juče za Kurir da ne poznaje uhapšenog muškarca, kao i da je strahovao za živote članova svoje porodice.

Fondacija „Tijana Jurić“ TIJANIN ZAKON I DOŽIVOTNA ZA UBICE DECE Fondacija „Tijana Jurić“ osnovana je 2. juna 2015. godine u Subotici angažovanjem Igora Jurića, oca ubijene devojčice. Osnovana je sa zadatkom da preventivnim delovanjem i edukacijom poboljša bezbednost dece i sačuva uspomenu na Tijanino tragično stradanje. Posle Tijanine smrti, izmenjen je Zakon o policiji i nazvan je „Tijanin zakon“. On predviđa da potraga za nestalom decom počne odmah po prijavi. Takođe, izmenama zakona, u pravosudni sistem Srbije uvedena je doživotna robija za ubice i silovatelje dece. foto: Nebojša Mandić

- Šest meseci unazad dobijam razne pretnje, ali ovu nisam mogao da prepustim slučaju. Ova je bila jedna od najozbiljnijih. Ta osoba prvi put mi se obratila pre tri dana rečima da će ubiti mene, ali i moju ćerku na isti način na koji je Tijana ubijena.

Preko tih reči nisam mogao da pređem i slučaj sam prijavio policiji. S obzirom na to da smo već izgubili jedno dete, ovo je na nas delovalo strašno - kaže Jurić i dodaje da ne zna razlog za pretnje koje su mu upućene.

- Ne znam zašto mi preti, ali isto tako i ne znam o kome je reč. Pošto su mi te pretnje stigle na Fejsbuk, nisam se upuštao u dalje komentare, samo sam prijavio policiji. Na moju veliku sreću, policija ga je uhapsila svega deset sati posle prijave. Izuzetno sam im zahvalan na ekspresnoj reakciji - rekao je otac ubijene Tijane.

Podsetimo, 2014. godine Srbiju je potresao stravičan zločin. Naime, u noći između 25. i 26. jula u selu Bajmok kod Subotice mesar iz Surčina Dragan Đurić kolima je presreo Tijanu Jurić, koja se vraćala sa seoskog turnira. Devojčicu je udario kolima, a potom je ubacio u vozilo i ubio je. Njeno telo je zakopao na smetlištu u naselju Čonoplja.

- Tijanino telo nađeno je 7. avgusta, a Đurić je tada uhapšen. Godinu dana kasnije osuđen je na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina. Motiv surovog ubistva i dan-danas je nejasan. Naime, Tijana i Dragan se ranije nisu poznavali, niti su bili u bilo kakvom kontaktu. Đurić je tokom suđenja rekao „da ne zna zašto je ubio Tijanu“ - podseća naš izvor.

Kurir.rs / Jelena Rafailović

Foto: Privatna arhiva, printscreen/Facebook

Kurir