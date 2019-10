POTRESNO! MAMA, IDEM NA JEDNO LEPO MESTO: Sestra otkrila Vladimirove (19) poslednje reči! Pozajmio kola od druga, poginuo kad se vraćao iz provoda

"Moj brat je bio pun života. Mnogo je voleo motore i poslednja dva meseca života je svraćao kući toliko samo da jede, a onda bi na motoru odlazio sa prijateljima, na fudbal i druženje. Plašili smo se za njega. Nikada nije previše voleo automobile. I te večeri kada je poginuo nekoliko puta se vratio kući i rekao mami rečenicu koju ćemo pamtiti".

Ovim rečima potresnu priču o svom bratu započinje Milica Mijailović iz sela Grevci kod Kruševca. Njen brat Vladimir (19) nastradao je u saobraćajnoj nesreći pre tri dana, vraćajući se iz provoda automobilom koji je pozajmio od druga.

Nesreća je bila toliko stravična da su Vladimirovo telo satima izvlačili iz smrskanog vozila. Voleo je, priča njegova sestra, brzinu, motore, a upravo ta ljubav koštala ga je života.

- Moj brat je bio pun života. Bio je brz, živeo je brzo. Tako je nažalost i izgubio život. Nikada ga nije privlačila vožnja automobila. Više od toga voleo je motor i fudbal. Zadnja dva meseca svraćao je kući koliko da jede, a onda bi odlazio da se vozi na motoru. A onda je prodao motor i poslednjih sedam dana bio je kući - priča Milica.

Iako je, kako kaže, tih dana slabo izlazio, majka joj je ispričala da se te večeri, spremajući se za izlazak, nekoliko puta vratio.

- Ja sam bila na poslu, a mama mi je ispričala da ju je te noći pitao da li mu ide debela jakna na majicu. Mama je računala da će da ide motorom, pa da mu ne bude hladno, rekla je da mu stoji. Izašao je i vratio se. Rekao je mami: "Mama, idem na jedno mnogo lepo mesto". Opet je izašo i vratio se da joj kaže da ga sutra probudi za utakmicu i da će doći oko četiri ujutru. Nažalost, nije se vratio - priča i dalje šokirana sestra.

Vlada je, kaže, bio prgavo dete, ali je imao dobru dušu. Svakome je pomogao.

- On je jedini ispunjavao našu kuću osmehom. Znao je da napravi svađu i da se izvuče. On je znao sve da nas zeza. On je ulepšavao naše živote... - priča očajna Milica.

Osim Milice, Vladimir je imao i jednog brata. Njegova porodica od šoka i bola još ne može da se oporavi i da prihvati činjenicu da su ostali bez Vlade...

