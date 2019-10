STEFANOVIĆ OTKRIO SVE O OTMICI MALOG PETRA (13), OBJASNIO ZAŠTO JE NASTALA ZBRKA U MEDIJIMA: Otac se držao dobro, straćara u kojoj su dečaka držali obrasla drvećem i žbunjem! Mislim da je OVO RAZLOG OTMICE

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pohvalio je večeras policiju na brzom rešavanju slučaja otmice dečaka Petra Mitrovića iz Stare Pazove, kao i porodicu dečaka zbog toga što je odmah obavestila policiju.

"Jedan dobar zajednički timski rad je doveo do rezultata", rekao je Stefanović.

On je istakao da su policijska uprava u Sremskoj Mitrovici i kriminalistička policija radili kao jedan tim i za najkraće moguće vreme, u odnosu na informacije kojima su raspolagali, došli do "srećnog ishoda" i rešavanja slučaja u roku od 24 sata.

On je dodao da je oteti dečak delovao pribrano, bez obzira na šok koji je preživeo.

"Nije pokazivao ni veliki strah. Čestitam mu na takvom držanju i hrabrosti", rekao je Stefanović.

Ministar je naglasio da je ponosan na policiju što je uspela da uz malo informacija i skromne podatke otkrije gde se oteti dečak nalazi.

"Nalazio se na teritoriji naselja Belegiš u Staroj Pazovi. To je priobalni deo koji ima skoro 400 hektara. Kuća je obrasla rastinjem, drvećem i žbunjem", rekao je Stefanović.

On je dodao da nije tačno da je javnost o tome da je dečak vraćen porodici obaveštena tek sutradan, ističući da je isto to veče reagovao.

"Mi smo već bili u policijskoj stanici u Sremskoj Mitrovici i predali dete roditeljima, a osumnjičeni su privedeni i počelo je njihovo saslušanje. Ja sam dao izjavu za RTV da ljudi imaju informaciju da je sve rešeno", rekao je Stefanović.

Kako je objasnio, sutradan je pušteno dodatno saopštenje pošto se u javnosti pojavila informacija da otmičari nisu uhapšeni.

"Kad smo to videli u jednom delu medija, a neka bude da nisu pustili to namerno i da je bila greska, reagovali samo i rekli da to nije tačno i da su otimičari privedeni istog dana", naglasio je Stefanović.

Stefanović je rekao da se još utvrđuje motiv otmice i naglasio da ne želi da "istrčava sa informacijama" dok tužilac ne saopšti sve što treba.

On,ipak, procenjuje da je reč o pokušaju da se izmami novac.

"Mislim da je porodica dobro reagovala time što je odmah obavestila policiju. To pokazuje poverenje u državne organe. Takođe, pokazan je veliki i dobar rad profesionalaca iz policije, kojima sam neizmerno zahvalan za sve što su uradili", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

Kurir