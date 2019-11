KADA JE SRETNEMO, UBIĆEMO JE! Tinejdžerka (16) dobija PRETNJE SMRĆU, prepoznala jednog od napadača na vršnjaka iz Subotice, a sada porodica STRAHUJE NA NJEN ŽIVOT

Devojčica (16) koja se slučajno zatekla u blizini autobuske stanice u Subotici gde je u četrvrtak kasno popodne pretučen A.S. (17) dobila je pretnje smrću.

U poruci poslatoj njenom drugu piše da će je ubiti.

Tinejdžerka je sedela na klupi i videla kada su prvo tri mladića, a zatim njih sedmoro, iz čista mira napali vršnjaka i tukli ga drvenim štapovima. Jedna žena je počela da viče na huligane, koje je kasnije policija identifikovala, i devojčica je rekla toj ženi da poznaje jednog od njih. Rekla je i ko je.

Devojčica i njeni roditelji ispričali su kroz šta prolaze nakon što je mladić pretučen, ali ne žele da se zna njihov identitet jer strahuju.

- Sedela je na klupi, sve to videla i prepoznala jednog od njih. To je rekla ženi koja je vikala na njih i kada je došla policija i njima su ispričale sve. Zatim je otišla odatle jer je za nju to bilo zastrašujuće. Uveče joj je stigla poruka od druga da je u opasnosti. Njemu je mladić koga je prepoznala napisao da će ukoliko je sretnu ili se nešto desi nju sigurno ubiti, kažu roditelji.

Pretnje smrću su odmah prijavili policiji i sve poruke u devojčicinom telefonu biće predate PU Subotica zbog dalje istrage.

Policija je brzo otkrila pet maloletnika i jednog osamnestogodišnjaka koji su pretukli iz obesti A.S. i njima se na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje.

Iako je procenjeno da je A.S. zadobio lake telesne povrede srednjoškolcu je slomljena ključna kost i ima povrede po celom telu i glavi.

Mladić je oko 18.20 sati čekao autobus u kome je bila njegova drugarica. Hteli su da idu u pozorište, ali dok je šetao oko stajališta šest ili sedam vršnjaka mu je prišlo i pretuklo ga. Krvario je, ali je na sreću uspeo da im se otrgne.

(Blic)

