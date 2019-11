5 TVRDNJI ZORANA MARJANOVIĆA KOJE BI MOGLE DA MU PRESUDE: Evo kako su dokazi poništili izjave kojima se branio

Sudenje Zoranu Marjanoviću počeće sutra pred Višim sudom u Beogradu. Optuženi za ubistvo upruge Jelene Krsmanović prvi put će pred sudom izneti svoju odbranu gde bi iz svog ugla trebalo da navede šta se dešavalo tog 2. aprila 2016. godine



Zoran Marjanović poslednji put govorio je pred istražnim organima o ubistvu supruge 15. septembra 2017. kada je uhapšen zbog sumnje da ju je sa devet udaraca oštrim predmetom usmrtio u kanalu pored nasipa u naselju Crvenka u Borči.

Tada je Marjanović govorio o onome šta se dešavalo u danu kada mu je supruga navodno nestala pred očima kada je otišla da trči dok je on bio sa njihovom petogodišnjom ćerkicom. Ono šta je Marjanović rekao kasnije je, tokom istrage, Više javno tužilaštvo detaljno proverilo, medutim, kako je dokazni postupak ukazao, većina stvari kosi se sa dokazima. Ovo je pet tvrdnji Zorana Marjanovića koje je tužilaštvo utvrdilo kao zbunjujuće i koje se ne poklapaju ni sa izjavama svedoka niti sa činjenicama iz policijske istrage.

ISKAZ: "Tu su bili brojni svedoci koji su nas videli."

DOKAZ: Ko je video Zorana, Jelenu i njihovu ćerkicu ni dan-danas nije u potpunosti utvrdeno. Više stotina svedoka ispitano je tokom istrage, međutim niko od njih nije video porodicu Marjanović na okupu. Jedan od ispitanih svedoka ispričao je da misli da je video Jelenu i Zorana i njihovu ćerkicu na nasipu, ali nekoliko sati pre nego što je utvrdeno da su oni bili na nasipu. On je ispričao da ih je video oko 13 sati, da su se šetali nasipom, ali da su se Zoran i njihova ćerkica vratili sami.

ISKAZ: "Ostao sam sa Janom i posle jedno 15-20 minuta popeli smo se na nasip i krenuli u laganu šetnju."

DOKAZ: Veštačenje mobilnih telefon Zorana Marjanovića i Jelene, ali i obdukcioni nalaz kojim je utvrdeno da je pevačica ubijena oko 17 sati utvrdili su da nije realno da je Zoran ostao toliko vremena na nasipu sa detetom, pa tek onda krenuo u šetnju. Naime, Jelena je krenula da trči u 16.38, a on se nedaleko od mesta gde je ona ubijena našao u 17.04, kada je uključio svoj mobilni telefon. Kako je tužilaštvo navelo, da je Zoran krenuo ka Jeleni 15-20 minuta od vremena kada je ona počela da trči morao bi da za pet minuta s detetom od pet godina prede potez od 1.100 metara - što je praktično nemoguće.



ISKAZ: "Zvao sam je jedno pet-šest puta, telefon je zvonio i ona se nije javljala i ja sam tada pozvao mog prijatelja Borisa Pucica."

DOKAZ: Veštačenjem mobilnih telefona Zorana Marjanovića, utvrdeno je da

je po uključenju svog mobilnog telefona, kada se nalazio u neposrednoj blizini mesta zločina, on prvo pozvao svoju suprugu, i to nekoliko puta. Medutim, ubrzo potom on je pozvao svog brata Miloša, pa Jelenu dva puta, pa opet Miloša. Nekoliko minuta kasnije njega je pozvao otac Vladimir, nakon čega je Zoran njega ponovo zvao, i to dva puta. Tek 23 minuta pošto je uključio telefon i nakon nekoliko razgovora s ocem i bratom i poziva na Jelenin broj, Zoran zove Borisa Pucića, policajca iz Borče.

ISKAZ: "Podvlačim, ja nijednog trenutka nisam silazio s nasipa i nisam prilazio mestu gde je kasnije Jelena pronađena".

DOKAZ: Da je Zoran bio u kanalu gde je Jelena ubijena, dokazuje blato nađeno na njegovim pantalonama. Ono odgovara blatu iz kanala gde je pevačicino telo pronadeno i samo na tom mestu je istog sastava. Takode, iako je pokušala da mu da alibi, njegova snaja Milica Marjanović na svedočenju je, koje stoji u optužnici, opovrgnula njegove tvrdnje. Ona je ispričala da su rano ujutru Zoran, njegov brat Miloš i ona otišli na nasip da traže Jelenu.

ISKAZ: "Čini mi se da je prvo došao Boris, policajac iz Borče, gde smo se nalazili Jana i ja, a da je potom došao moj otac sa bratom Milošem."

DOKAZ: Ove Zoranove tvrdnje demantovalo je svedočenje Borisa Pucića, policajca iz Borče, koji je ispričao da je kada je došao na nasip tamo već bio ,,jugo" koji je Vozio Zoranov brat. Ja sam samim nasipom od deponije ka Crvenki išao nekoliko puta i barem 5-6 puta sam se ha tom nasipu mimoišao sa Miloševim ,,jugom" u kojem u se nalazili Miloš, Vlada, Zoran i Jana ispričao je Boris Pucić.

Kurir.rs/Blic





