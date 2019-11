ZORAN MARJANOVIĆ TVRDI DA NIJE KRIV: Jelenu je ubio psihopata ili neko opsednut njom!

Zoran Marjanović izjavio je juče pred Višim sudom da nije kriv i da je njegovu suprugu mogao zverski da ubije ili „neki psihopata, ili neko ko je bio opsednut njom“.

Iznoseći prvi put javno odbranu, on je rekao da smatra da je „od prvog dana žrtveno jagnje, ali da će se do nekih imena doći kasnije“.

Imali smo lep brak

- Dok budem hodao ovom zemljom, želeću da se ubica moje supruge i njegovi saučesnici pronađu i stanu ovde gde ja sada stojim. Od tog dana ne prestajem da razmišljam, verujte mi, ne znam da li je prošlo ijedno veče, pričam vam ovo iz srca i ne želim da zvučim patetično, a da ne razmišljam kome je ona mogla šta da skrivi, da tako životinjski bude ubijena. Ona je ženica koja se nikada nije posvađala sa nekim. Upoznao sam svakakve ljude u pritvoru, to je mogao da učini ili teški psihopata, ili neko je bio opsednut njom - rekao je juče stojeći za sudskom govornicom Zoran Marjanović.

Na pitanje sudije da li je imao poverenja u svoju suprugu, rekao je da je Jeleni apsolutno verovao i da je ona bila „fenomenalna majka, brižna žena i besprekorna domaćica“.

- Naš brak je bio da ga svako poželi. Ne vidim razlog da neko naudi meni, a pogotovo ne njoj - rekao je Zoran i detaljno objasnio da su tog dana on, supruga i njihova ćerka Jana otišli na nasip jer je Jelena htela da trči. On je ostao sa ćerkom, a onda su lagano krenuli nasipom, i sve je bilo uobičajeno dok nije shvatio da je prošlo dosta vremena, a da njegove supruge nema na vidiku. Dok se sa ćerkom kretao po nasipu, zaustavljao je ljude i pitao ih da li su videli ženu koja je trčala, ali mu, navodno, niko od njih nije odgovorio potvrdno.

- Zvao sam Jelenu, nije se javljala. Postila je, uplašio sam se da joj nije pozlilo. Zastajkivao sam, ali sam se trudio da ne prenesem zabrinutost na dete. Kada sam shvatio da je nema, počeo sam da dozivam njeno ime iz sveg glasa - ispričao je i naveo da je potom počeo da zove brata i prijatelja policajca kako bi mu pomogli da potraže Jelenu, ali i obaveste policiju.

Ostali na nasipu

On je, odgovarajući na pitanja odbrane i sudije Jelene Škulić, pošto na pitanja tužilaštva nije želeo da odgovara, objasnio i da se od ćerke Jane nije odvajao ni na trenutak, tj. da ne stoje navodi optužnice da je dete ostavio na nasipu, a on na nekoliko metara dalje u kanalu ubio suprugu.

- Jana i ja ni za korak nismo sišli sa nasipa, bila je svesna da je mama nestala - ispričao je Zoran.

Marjanović optužio policajce

TUKLI SU ME I TERALI DA PRIZNAM

Zoran je juče rekao da su ga inspektori tukli, udarali mu glavom o zid, udarili u vrat, zbog čega mu je poremećen vid, primoravajući ga da da prizna ubistvo supruge:

- U nekom momentu je ušao jedan inspektor i rekao: „Znali smo da si ti, nemoj da nas veslaš.“ Uhvatio me je za kosu, lupao mi glavom o zid i tada je rekao: „Pričaj, reci čime si je ubio?“ Na taj način sam saznao da mi je žena mrtva. Kada su me pustili kući posle 48 sati, na kapiji me je dočekala umrlica.