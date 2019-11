OGLASIO SE DRAGOJE! NAMEŠTA MI BIVŠA ŽENA, 100 POSTO, NE POZNAJEM MARJANOVIĆE, NISAM NI BIO U BORČI! Njega je anonimno pismo optužilo DA JE UBIO JELENU, a evo šta on kaže o svemu!

Pošiljalac anonimnog pisma okrivio je Dragoja, biznismena iz Priboja, da je ubio Jelenu Marjanović, a on tvrdi da je sve maslo njegove bivše žene

- Iskreno da kažem bio sam zatečen, video sam jutros medijske natpise, odmah sam bacio sumnje i znao sam istog sekunda ko je to uradio, okrivljen sam za ubistvo, a niti znam ko su ljudi, ja nisam u Srbiji, ja znam za to kao i vi, samo iz medija - kazao je u uključenju uživo Dragoje Milinković, zvani Čekić, koga je pošiljalac anonimnog pisma koje je stiglo u sud na početku suđenja Zoranu Marjanoviću optužilo da je ubio pevačicu Jelenu Marjanović.

Kako je pošiljalac pisma naznačio da je ubistvo navodno sprovedeno po naredbi Jelenine svekrve Zorice, Dragoje je kazao da nikad nije upoznao Marjanoviće, i da nije posetio Crvenku.

- Nisam imao potrebe da idem tamo - kaže on.

On smatra da je iza svega žena sa kojom je dugo bio u braku.

- Sto posto je to uradila moja bivša supruga, koja isto živi u Švajcarskoj, s kojom sam 12 godina u braku, s kojom imam ćerku - kaže on i dodaje da ona pokušava na sve načine da ga uništi - kazao je on u uključenju na Hepi televiziji.

On je kazao i da je sutra suđenje u Kruševcu, o otmici koju je preživeo, i da mu sve smešta jedna ekipa, a da on strada ni kriv ni dužan, kao i da je sve povezano rodbinski, i da je umešan i brat od tetke njegove žene.

On je bio 9 dana u bolnici, zbog te otmice, tvrdi on.

U Švajcarskoj je bio u zatvoru, priznao je, ali ne zbog ubistva, već zbog malverzacija u firmi, a kako kaže bio je u istražnom zatvoru.

- Bio sam pod istragom, osuđen sam uslovno, ne bežim od toga - kaže on.

Njegov advokat otkrio je da je Dragoja vest sačekala na radnom mestu, jer Dragoje vozi autobus u Švajcarskoj, kao i da je zaustavio autobus od šoka, pa je kolega morao da preuzme vožnju.

