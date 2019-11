UBISTVO SLOBODANA ŠARANOVIĆA: Svedok ne zna plaćenog ubicu

Anđelo Adžagić iz Budve svedočio je juče u podgoričkom Višem sudu u nastavku suđenja odbeglom Alanu Kožaru iz Bara i Milanu Diniću iz Niša, koji su optuženi za organizovanje kriminalne grupe i podstrekivanje na ubistvo Slobodana Šaranovića iz Budve.

Šaranović je, podsetimo, likvidiran ispred svoje kuće u budvanskom naselju Dubovica u martu 2017, u trenutku kad mu se u odsustvu u Beogradu sudilo za ubistvo rođenog brata Luke Bojovića.

Nekoliko meseci pre ubistva Šaranović je prijavio policiji da mu je Dinić došao pred kuću i priznao da je odbio zadatak da ga likvidira, kao i da mu je potom predao telefon i pištolj. Dinić je međutim, nakon hapšenja tvrdio da je radio za Šaranovića tako što je neprekidno motrio na njegove automobile, kao i da su se posvađali u trenutku kad je pokušao da mu da otkaz.

Svedok Adžagić je juče na saslušanju ispričao da je živeo kod Šaranovića, ali da nikad nije video optuženog Dinića.



- Jednog dana kad sam se probudio, na stolu u dnevnoj sobi video sam mali telefon „blekberi“ i pištolj. Nije mi rekao ko mu je predao telefon i pištolj, već samo da je jedan momak poslat da ga ubije. Kad sam ga upitao ko je taj momak, on mi je odgovorio da mene to ne treba da zanima. Nisam ga pitao za ime. Nije mi poznato da je on angažovao neku osobu da mu čuva vozilo i prati da li se oko njegovog stana kreću sumnjiva lica - kazao je svedok na sudu, a preneli su crnogorski mediji.

Dinić je ranije tvrdio da je živeo desetak godina u zgradi naspram koje je stanovao Šaranović, kao i da ga je on 2016. angažovao za nadgledanje zgrade ili automobila. Navodno, nakon svađe s majkom Zoricom, koja mu je pronašla pištolj, odlučio je da Šaranoviću kaže da više ne može da radi za njega.



- Kad sam mu to saopštio, on mi je rekao da se kod njega tako lako ne prestaje s poslom - ispričao je ranije Dinić.

Kurir.rs/ Foto: privatna arhiva

Kurir