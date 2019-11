UHAPŠEN PIROMAN IZ POŽEGE: Zapalio balon halu, brvnaru i prostorije preduzeća

određeno zadržavanje do 48 sati

POŽEGA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi uhapsili su U. V. (18) iz Požege, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti - saopštila je danas Policijska uprava u Užicu.

-Sumnja se da je on 5. novembra ove godine zapalio ceradu „Balon hale“ u Požegi i na taj način izazvao požar.

Takođe, U. V. se sumnjiči da je naredne noći, sa još jednom osobom za kojom policija intenzivno traga, zapalio drvenu brvnaru sugrađaninu, kao i da je nakon toga izazvao požar u prostorijama jednog preduzeća - saopštila je užička policija.

Požare, u kojima nije bilo povređenih, ugasili su vatrogasci.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

