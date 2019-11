VLADIMIR MARJANOVIĆ PROGOVORIO O ANONIMNOM PISMU IZ ŠVAJCARSKE: Moja žena Zorica je u jako lošem stanju, Zoran je pod velikim stresom! Otkrio da li će svedočiti pred sudom

Otac Zorana Marjanovića optuženog za ubistvo svoje supruge Jelene, komentarisao je danas anonimno pismo koje je stiglo u Viši sud u Beogradu a u kojem se navodi da je njegova žena Zorica naručila to ubistvo.

Vladimir je preko ograde porodične kuće kazao da je njegova žena Zorica u jako lošem stanju i da joj je teško zbog optužbi koje je anonimni autor izneo u pismu. Dodaje da je i Zoran "pod stresom zbog cele situacije i da odmara".

- Ne znam kakav legitimitet se daje anonimnom pismu… To nije normalno. To je zaista... To je takva budalaština! – kaže Vladimir Marjanović.

Govoreći o pozivu za svedočenje koji su dobili članovi porodice Marjanović i o tome da li će se odazvati, budući da imaju pravo da svedočenje odbiju, Vladimir kratko odgovara:

"Kako kažu advokati, tako radimo."

Podsetimo, Zoran Marjanović optužen je da je pre tri i po godine, 2. aprila 2016. svirepo ubio svoju suprugu, a pred Višim sudom 5. novembra ponovo se izjasnio kao nevin za delo koje mu se stavlja na teret.

Upravo tada sudu je dostavljeno pismo čije je navode označeni Milinković već negirao istakavši da je reč o nameštaljci njegove bivše supruge, koja se sveti posle razvoda.

(Kurir.rs/TV Pink)

