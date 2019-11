NASTAVLJA SE SERIJA BRUTALNIH UBISTAVA VOĐA NAVIJAČA: Njihova međusobna borba za prevlast na tribinama svake godine odnosi sve više života! ČITAJTE U KURIRU

Ljubomir Kića Marković (39), koji je izrešetan prošle nedelje u Ulici Grčića Milenka na Pašinom brdu, poslednja je žrtva serije krvavih likvidacija u kojima su mete pripadnici navijačkih grupa, a koje bezmalo traju pune dve decenije.

Ubijeni Marković bio je označen kao jedan od vođa Partizanove navijačke grupe Alkatraz, a sumnja se da je motiv likvidacije borba za prevlast na tribinama. Posebnu pažnju javnosti izazvala je njegova sahrana kojoj je prisustvovalo blizu hiljadu ljudi, kao i brojne čitulje i poslednji pozdravi koje su mu upućivale „kolege“ sa stadiona.

foto: Kurir

foto: Kurir

