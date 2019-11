SVE BIZARNOSTI SLUČAJA MARJANOVIĆ: Šta je sve pratilo istragu zločina u Borči

Smrt pevačice „Granda“ Jelene Marjanović (33), koja je ubijena 2. aprila 2016. na nasipu u Borči, od samog početka pratile su brojne kontroverze, misterije, pa i sasvim bizarni događaji, koji su svaki put uspevali da u potpunosti obuzmu pažnju čitave javnosti.

Situacije i preokreti u ovom slučaju gotovo da su bili filmski, pa je teško poverovati da se tokom svih ovih godina sve to zaista i dogodilo. Misteriozni muškarac na grobu, gastarbajterka kao mamac istražitelja, spot i pesma privatnog istražitelja, samo su neki od događaja koji su pratili ovaj slučaj.

Poslednja u nizu misterija svakako je anonimno pismo koje je iz Ciriha stiglo u Viši sud uoči početka suđenja suprugu ubijene pevačice Zoranu Marjanoviću, koji se tereti da je počinio ovaj zločin. Autor je naveo da je naručilac ubistva pevačicina svekrva Zorica Marjanović, a navodni izvršilac njen klijent biznismen Dragoje Milinković iz Priboja. Navode iz pisma odbacili su svi pomenuti akteri, a protiv pošiljaoca je podneta krivična prijava.

ZORANOVI RANI JADI

foto: Screenshot

U danima posle hapšenja na internetu je osvanuo i prvi intervju Zorana Marjanovića, koji je on kao dečak dao novinarima časopisa Treće oko i otkrio da od sedme godine doživljava astralne projekcije u snu. On je potanko ispričao o astralnim svetovima i njihovim nivoima sa kojima se upoznao tokom ovih paranormalnih iskustava.

- Astralni svet je grad mrtvih, kako bi se reklo. U snu, kad zaspim, išao sam do prvog nivoa astrala. Ima četiri negativna nivoa i sedam pozitivnih. Negativni su za ubice i za one koji ne rade pozitivno. Tamo sam video ljude koji i nisu baš ljudi - kazao je Zoran tada za Treće oko.