TANJA IZ BATUŠNICE JE OTROVALA SVOJU DVOGODIŠNJU ĆERKU, A ZA 15 DANA I BEBU OD 4 MESECA! Ubila ih je na isti način, a evo kako je veštak ZBOG 1 STVARI otkrio majku ubicu!

Tanja Perić iz Batušinca koja je 1996. godine ubila svoje kćeri četvoromesečnu Draganu i dvogodišnju Tamaru zamalo je počinila savršen zločin jer na nju niko nije sumnjao sve dok obdukcijom nije utvrđeno da su deca otrovana. Ono što ovu tragediju čini još gorom je što je Tamara mogla biti spasena da je odmah otkriveno da je njena mlađa sestra ubijena. Kada je shvatila da se izvukla sa prvim ubistvom, samo petnaest dana kasnije na isti način, sipavši joj insekticid u mleko, Tanja je ubila i stariju ćerku.

Najzaslužniji za otkrivanje stravičnog zločina bio je prof. dr Branislav Denović, u to vreme specijalista sudske medicine, koji je prvi put progovorio kako je utvrdio da su deca ubijena.

- Čim sam otvorio glavu te dvogodišnjakinje znao sam da je otrovana. Otrovi se prepoznaju po mirisu, osetio sam ga u mozgu a zatim i u želudačnom sadržaju. Toksikološka analiza potvrdila je moju sumnju i u nalazu sam naveo da se radi o nasilnoj smrti trovanjem insekticidom malationom. To je organofosforno jedinjenje koje vrlo brzo deluje, dolazi do plućnog edema koji izaziva gušenje. U tom trenutku nisam bio siguran da se radi o ubistvu s obzirom na to da dvogodišnje dete hoda, izlazi u dvorište, to je seosko domaćinstvo, moguće je da je neko od ukućana zaboravio sredstvo sa insekticidom i da ga je dete samo popilo – objašnjava Denović.

Međutim, kada je sudski obducent saznao da je samo par nedelja ranije na isti način umrla i Tamarina sestrica, njegova sumnja da je devojčica ubijena je postala izvesnija.

- Saznao sam da je mlađa devojčica sahranjena, a da obdukcija nije rađena. Odmah sam predložio istražnom sudiji Staniši Kržaliću da uradimo ekshumaciju. On nije bio za to, ali sam ja insistirao ističući da ako hoćemo da dođemo do istine drugog puta nema. Ako bismo utvrdili da je prvo dete umrlo nasilnom smrću trovanjem a posebno ako bismo ustanovili da se radi o istom otrovu, mogli bismo sa sigurnošću da kažemo da su obe devojčice ubijene – priseća se jednog od najtežih slučajeva u svojoj karijeri Denović.

Ekshumacija je obavljena mesec dana od sahrane, a zahvaljujući hladnom vremenu, telo četvoromesečne Dragane bilo je potpuno očuvano.

- Čim sam otvorio dete osetio sam isti miris, toksikologija je potvrdila da se radi o istom otrovu. To je bilo malo dete, ono nije moglo da ode u dvorište, neko je morao da mu otrov da. Ubistvo tog deteta potvrdilo je da je i starije ubijeno pa je majka sutradan uhapšena – objašnjava obducent.

Dok su istražni organi rešavali zločin, Tanja se ponašala potpuno normalno, u šta se jedan od novinar lično uverio.

"Nekoliko dana nakon Tamarine smrti otišla sam u porodičnu kuću Perića i sačekala ih da se vrate sa groblja. Osim što je bila u crnini, Tanja ni po čemu nije ličila na majku koja je za par nedelja izgubila dvoje dece. Na njenom licu nije bilo tuge, ni suze kada je pričala kako su joj deca stradala.

- Dok sam joj davala mleko, ona samo lacnu (štucnu) i prevrnu s oči. Zavikala sam : - Mamo, mamo, i Tamara isto kao Dragana – pričala mi je Tanja izbegavajući moj pogled" - piše on.

Tanja je odležala 12 godina u Požarevcu, u Batušinac se nije vraćala jer je muž zatražio razvod čim je uhapšena. Nikada nije ponovo došla ni u svoju porodičnu kuću u niškom selu Pasipoljana. Njene komšije kažu da je nisu nijednom videle otkako je uhapšena.

- Kako sam čuo, udala se negde, gde to niko ne zna. Ne verujem da je smela roditeljima na oči nakon što im je ubila unučiće – rekao je jedan od ljudi iz Tanjinog sela.

