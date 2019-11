SAČEKUŠA U NIŠU! PUCNJI UPOZORENJA: Ispalili rafal na pekara, ali on nije bio PRAVA META NAPADA

Radisavljević je samo pukom srećom ostao nepovređen, a kako Kurir saznaje, postoji mogućnost da meta nije bio on, nego njegov rođeni brat.

- Veruje se da je napadač dobro znao Radisavljevićev ritam, pa ga je zato sačekao u ranim jutarnjim satima, kada on obično kreće na posao u pekaru. U trenutku kada je pekar otključavao svoj automobil, napadač je zapucao. Takođe, ispituje se mogućnost da li je meta bio Milanov brat ili da je napad na pekara bila zapravo opomena bratu - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da je i istražiteljima nejasno kako je Radisavljević ostao nepovređen.

U istom naselju BOMBOM NA STOLARA

Na stolarsku radnju u Knjaževačkoj ulici, u noći između utorka i srede, i u istom naselju gde se dogodila i pucnjava, bačena je kašikara. Kako Kurir saznaje, na lokalu je pričinjena veća materijalna šteta. Komšije kažu da su čule prasak bombe, ali i lomljavu stakla na izlogu.

- Postoji mogućnost da Radisavljević zapravo i nije bio meta napadača. Na to se sumnja zbog okolnosti da je pekar ostao nepovređen uprkos kiši metaka koji su ispaljeni. Iako je pokušao da se sakrije iza automobila, istražitelji veruju da bi ga neki metak sigurno pogodio. Zbog toga se sumnja da je napadač uopšte ciljao direktno u njega, tj. da je na ovaj način želeo da pošalje opomenu - dodaje naš sagovornik.

Reporteri Kurira zatekli su juče na mestu pucnjave pekarevog oca Miroljuba.

- Kad sam čuo pucnjavu, izleteo sam na terasu, ali nikog nisam video. Kasnije mi se sin javio i rekao da je na njega pucano i da je jedva izvukao živu glavu. Ne mogu ni da naslutim šta bi mogao da bude motiv pucnjave. Moj sin nije nikakav kriminalac, niti je imao neprijatelje. Radi u pekari, oženjen je i ima dete. Možda su ga pomešali, ali, opet, zašto bi ga neko čekao u vreme kad kreće na posao - kazao je zabrinuti otac.

Pucnjava je juče uznemirila i druge meštane naselja Durlan.

- Milan sigurno nije bio meta jer on nema veze sa kriminalom. Njegov brat je ranije bio u sukobu sa zakonom, pa me ne bi čudilo da je on bio meta - ispričao je za Kurir jedan od komšija Radisavljevića.

