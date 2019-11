PLJAČKA U SEN TROPEU ODJEKNULA JE PO CELOM SVETU: Cetinjanin Duško Mirović otkrio kako su Pink Panteri izveli jednu od najdrskijih akcija u istoriji! (VIDEO)

Kada sine ideja, on ne odustaje. Odmah se kreće u ozbiljno planiranje. Poziva se ekipa iz regiona i eksperti u svom poslu odmah se okupljaju. Ništa se ne prepušta slučaju i pohod u pljačku može da počne. Mozak operacije i sagovornik prve epizode nove sezone "Dosijea" je Cetinjanin Duško Martinović, jedan od poznatijih članova čuvene grupe Pink Panter.

Spektakularna pljačka koju su on i njegova ekipa izveli u San Tropeu odjeknula je širom sveta.

Ilustracija foto: AP

Bekstvo gliserom i krađa skupocenog zlatnog nakita šokirala je tamošnju policiju. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će opljačkati juvelirnicu koja je udaljena samo 50 metara od žandarmerije.

Martinoviću i njegovoj bandi ovo nije jedina pljačka, u novoj epizodi prikazana je i neverovatna smelost da nešto slično organizuju i u Monte Karlu, jednom od najobezbeđenijih gradova na svetu.

Duško Martinović je bio vođa "Pink Pantera", a deo tima bila je i devojka koja im je pomagala - Olivera Ćirković.

Ekipu je činilo šestoro ljudi i oni su planirali pljačku u Monte Karlu i Sen Tropeu.

Kako kažu članovi ove grupe, bez žena ništa ne bi išlo, povodom toga da su imali i pomoćnicu u timu.

foto: Printscreen TV Prva

- Mi smo išli zajedno do zlatare, sa osobom koja nas je čekala. Devojka koja je bila sa nama bila je vrlo atraktivna. I odvraćala je pažnju tokom akcije sa nas na sebe. Onda smo ušli u juvelirnicu i ona je isprobavala prstenje. Jedan je koštao milion evra, a drugi milion i dvesta hiljada - ističe Martinović.

- Našli smo prvo stan u Monte Karlu, shvatili smo da je nemoguće raditi autom već smo morali motorom. Uzeli smo dva motora kako bismo izbegli davanje pasoša na uvid i otkrivanje svog identiteta policiji - nastavio je svoju ispovest Martinović.

Posle duge pripreme "Pink Panteri" kreću u akciju.

- Kupili smo posebne telefone, devojka je imala zadatak da posmatra dvojicu. Mi smo bili svako na svojoj poziciji. U jednom trenutku policija kao da je primetila da se nešto čudno dešava - kaže on.

Napetost raste, a onda sa samih vrata pojavilo se obezbeđenje.

- Na našu sreću nije otišao na pravu stranu, već na pogrešnu - dodaje vođa grupe "Pink Panter".

Ilustracija foto: Printscreen TV Prva

- Izložba dragog kamenja je digla policiju na noge. Tada smo odustali od posla i vratili se u stan i doživeli razočarenje. Svako je planirao nešto i tu se ruši kula od karata. To su meseci uloženog truda i rada - ističe vođa grupe.

Posao je bio visokorizičan praktično neizvodljiv ali je Martinović bio rešen da ide do kraja. Čekićem je udarao u prozor, ušao uzeo sliku sa zida iskočio kroz prozor, uleteo u kola i rekao drugu: "Gas!" Ukradeni auto smo ostavili pored puta a onda i pobegli - objašnjava situaciju iz Monte Karla.



Sen Trope nekada mali ribarski gradić vremenom je postao mesto svetskog džet seta, a samim tim primamljivo i pripadnicima "Pink Pantera".

Martinović i ekipa su otišli u Sen Trope jer su smatrali da to može biti privlačno za njih. Martinović je odlučio da lično ode u Sen Trope.

- Motorom pobeći, velika je gužva, na svakom koraku je policija. Jedini način da se to napravi jedste gliserom. Jedini način da se pobegne odatle jeste gliser - kaže on i dodaje:

- Otišli smo da ispitamo kako da iznajmimo gliser, ali su nam tražili rezidencijalne uslove, nisu nam dozvolili, potom smo našli jedan gliser. Bilo je potrebno iznajmiti bilo kakav gliser samo da dođemo do luke. Uputili smo se tamo. Kada smo ušli, između velikih jahti, niko nas nije zaustavljao. Nije bila potrebna nikakva identifikacija - ističe Martinović.

foto: Printscreen TV Prva

Plaćanje kreditnom karticom nije dolazilo u obzir, Panterima to nije odgovaralo, ali su na njihovu sreću mogli kešom da plate iznajmljivanje glisera. Onda su pravili plan kako će celu akciju da izvedu, ko će voziti gliser, a ko ići u akciju.

- Prošlo je nekih 4-5 dana, i odlučili smo da pravimo konkretan plan. Ipak smo iznajmili i tri motora na tri različita imena - nastavlja vođa "Pantera".

- Devojka je stajala ispred izloga dok smo nas trojica razgledali u juvelirnici. Dvojica Crnogoraca, dvojica Srba, Hrvat, i jedan Slovenac činili su ekipu.

Bio je 29. avgust 2005. i ekipa je krenula u pljačku velike juvelirnice.

- Na putu do tamo primetili smo policiju na moru, što nas je malo uplašilo. Tada smo došli do Sen Tropea. Tamo su trojica trebali da sede na jednoj terasi. Mi smo došli pre pauze da posmatramo koliko će ljudi ulaziti i izlaziti. Ja sam prolazio gradom i čekao. Sve je bilo spremno i na svom mestu, čekao se znak, a tada dolazi do preokreta.

- Jedan od drugova je rekao da moraju da se vide i da se akcija stopira. U telefonima se prekidala veza.

Dva momka su konstatovala da danas nije dan za to, da je previše policije i ljudi.

Stigli smo do ponte i izašli smo svi. Neki tajac je nastao u autu, a ja stiskam menjač kao da mi je on kriv, a ne situacija. Ekipom je zavladala frustracija. Svi smo se sastali na kraju u stanu uveče.

foto: Printscreen TV Prva

Imali su sutra i tek za nekoliko dana slobodan gliser i mi smo sutra bili spremni za novu akciju.

Otišli smo u podeljenim ekipama ponovo. S tim što su momci krenuli ranije kako bi osetili bolje grad.

Kad smo se ukrcali na glides svako je bio u svojim mislima. Približili smo se najskupljim jahtama u luci Sen Tropea. Nismo napravili ni deset koraka a ona je rekla da odustanemo.

Jedan o učesnika gajio je negativan osećaj o ishodu akcije.

Oni sada nemaju taktiku niti raspored učesnika. Čekao sam gospođe koje rade u juvelirnici i došla je jedna žena kao kupac.

Na izlogu je bila naša lepa prijateljica koja je razgledala izloge.

- Gledao sam da ne ostavljam tragove, čak tražio slamčicu za piće.

- U tim momentima razmišljam o svojoj familiji, može neko ne daj bože da strada od mene pošto sam jedini bio naoružan, ali sam odlučio da ipak moram da krenem.

- Ona mi kaže vrati se, ne može, ja se vratim, pa opet može par koraka, ona opet kaže ne može moraš da se vratiš.

Čekanje najpovoljnijeg trenutka se odužilo. Nervoza vlada, grizem od nervoze slamčicu, a onda kreće glas - Može, i akcija počinje, gubi se kontakt.

foto: Printscreen TV Prva

- Staklo se razbilo u stotinu komada , nastalo je totalno pražnjenje, sve je trajalo 75 sekundi. Gledali smo što pre da završimo. Nastala je vrska i cika.

Veliki broh kupača nije svestan da pored njih prolazi grupa Pink Panter jer su prethodno skočili u more sa glisera nakon što su pobegli sa mesta pljačke.

Ekipa se potom udaljila motorima. Uporedo sa uviđajem na plaži traje istraga i u Sen Tropeu.

(Kurir.rs)

Kurir