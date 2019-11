UŽAS! DEVOJČICA (14) IZ BOGATIĆA PREŽIVELA PAKAO: Otac i brat je skidali i dodirivali, ali to nije sve! Nasilje trajalo više od godinu dana, majka sve vreme ćutala

BOGATIĆ – Zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljene polne radnje nad 14-godišnjom J.M. iz Mačvanskog Metkovića kod Bogatića, policija je uhapsila njenog oca I.M. i U.M. brata. Slučaj je Centru za socijalni rad prijavila razredna Marija Vasić iz OŠ "Cvetin Brkić" u obližnjem selu Glušci, koju devojčica pohađa, a odmah po saznanju reagovala je lokalna policija.

"Često je bio pijan, i tad bi tražio da se skinem. Onda bi me gledao, pipkao i mazio i nije više ništa pokušavao. Takva situacija ponavljala se više dana za redom, ili 4-5 dana nedeljno. Brat nije tražio da se skinem, ali me je i on mazio kao da mu nisam sestra", ispričala je devojčica u policiji i školi.

Da zlo bude veće, istovremeno sa ovim uznemiravanjem, J.M. je u kući je morala da obavlja sve poslove, a dobijala je i batine od oca, koji ju je primoravao da ide u nadnicu. Zbog toga, izostajala je iz škole, a težak rad na njivi, poput branja duvana, postao je njena svakodnevica. Iako je često bila gladna, sav zarađeni novac morala je da preda ocu.

- Maloletna J.M. nema punih 14 godina i pred zakonom je još dete, pa su zaprećene kazne za obljubu strožije - kaže naš izvor iz istrage koji ne želi da mu pominjemo ime.

- Upućena je na pregled ginekologu i na osnovu tog nalaza, njenog iskaza i iskaza svedoka, nadležni državni organi će dalje postupati.

Kako "Novosti" saznaju, nasilje nad devojčicom trajalo je od avgusta prošle godine, odnosno, više od godinu dana. U svom prvom iskazu otac se branio kako je imao običaj da ćerku "ponekad zagolica iz očinske ljubavi" što je "radio i sa svom svojom drugom decom", i tvrdio kako to nema nikakve veze sa seksualnim uzmeniravanjem.

Otac i sin svakako će iskaz morati da daju pred Višim javnim tužilaštvom u Šapcu, a za sada, policija ih tereti za nedozvoljene polne radnje i rodoskrnavljenje. U ovom trenutku, devojčica se nalazi kod sestre u jednom mestu kod Sremske Mitrovice, a Centar za socijalni rad će naknadno odlučiti o tome da li će ona biti na smeštaju u hraniteljskoj porodici.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir