TOTALNO BOLESNO! NEMAČKA ZGROŽENA: Srbin Danijel H. lagao žene da je bogat da bi zadovoljio svoje nastrane nagone KAD ČUJETE KAKO SU ZLOSTAVLJALI DECU I STARCE, SMUČIĆE VAM SE

Srbin Danijel H. (37) optužen je pred sudom u Nemačkoj da je nagovarao majke da mu šalju pornografske slike svoje maloletne dece, a tereti se i da je podstakao Sandru B. (47), gerijatrijsku sestru, da siluje starce u staračkom domu!

Ova afera otkrivena je na Okružnom sudu u Tubingenu, a među najjezivijim slučajevima je Ilona B. (35) koja je optužena da je seksualno zlostavljala svog četvorogodišnjeg sina a snimke kasnije slala Danijelu H. (ime promenjeno).

- On se tereti da je kontaktirao s nekoliko žena na internetu preko sajtova za upoznavanje i tražio od njih da mu šalju pornografske fotografije i video-snimke svoje dece, što su one i radile. Pored toga, kažu da je podstakao 47-godišnju gerijatrijsku sestru na seksualno zlostavljanje starijih osoba. Gerijatrijska sestra vrebala je pa silovala starije osobe, a Danijel je navodno tražio da snimi oralni seks s njima. Utvrđeno je da je silovala jednog starca u staračkom domu u Gopingenu i sve to snimala. Video-zapis i fotografije golih staraca trebalo je da pošalje Danijelu - objavili su nemački mediji.

Ženama se na portalima predstavljao kao bogat čovek i hteo je da iskoristi njihov loš finansijski položaj.

- Ali to je bila laž jer Danijel H. uopšte nije imao novca. Čak je bio osuđen za prevaru. Nakon što bi mu žene prvo poslale pornografske slike svoje dece, on im je pretio da će ih pustiti ako mu, na primer, ne kupe novi pametni telefon - pišu nemački mediji.

„Obećavao je ženama novac“, rekao je tužilac Edeltraud Holher u intervjuu za RTL.

Danijel H. se u četvrtak pojavio u sudnici sakrivajući svoje lice, proćelav, s dužom bradom i lisicama.

Optužena Ilona B. (ime promenjeno) delovala je odsutno.

Ilona B., koju je Danijel H. upoznao preko interneta, izvršila je seksualne radnje na svom dečaku i sve to snimila. Pre nego što je pročitana optužnica na suđenju, postojao je zahtev za proterivanje optuženih

U sudnici se pojavila u debeloj zimskoj jakni, umotana u šal, skrivajući se od lokalnih foto-reportera. Njen branilac izjavio je da je ona sve priznala i da joj je žao zbog onoga što se dogodilo.

Advokat odbrane nije želeo da potkrepi razlog zašto je uopšte pristala na zahteve Danijela H. Prema rečima njenog branioca, ona se sama prijavila policiji jer nije želela više da živi s tim teretom na duši. Kao rezultat toga, počeo je sudski proces.

- Rekla je da joj je žao što se to desilo i da bi najviše volela da ga izbriše iz svog života. Ali, nije htela dodatno da objasni zašto je pristala na zahteve Danijela H. - rekao je advokat optužene. Branilac optuženog nije želeo da komentariše proces. U javnom delu suđenja rečeno je da će se optuženi izjasniti o krivici na sledećem suđenju.

