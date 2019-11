UHAPŠEN RADNIK BRZE POŠTE IZ BORA: Dostavljao drogu na kućnu adresu!!!

Dejan R. (32) iz Bora, vozač jedne privatne firme koja se bavi kurirskim poslovima i dostavom pošiljki na kućnu adresu, uhapšen je zbog sumnje da je prodavao narkotike tako što je paketiće marihuane donosio korisnicima na kućnu adresu.

Kako saznajemo, policija je kod uhapšenog Dejana R. pronašla i oduzela kilogram marihuane, a istragom je utvrđeno da je on, koristeći to što je zaposlen u brzoj pošti, godinama snabdevao tom drogom mušterije na teritoriji Bora.

Posao kao maska

- Ovaj Boranin je imao razrađenu šemu rada. Pošto je razvozio razne pakete ljudima na kućnu adresu, dosetio se da, pored ovog legalnog posla, službenim kombijem rastura i marihuanu. Naime, kupci bi od njega naručili određenu količinu marihuane, a on bi došao do adrese kupca službenim kombijem. Parkirao bi, pozvonio na vrata i predavao kupcu paket upakovan u koverat firme. Međutim, ispod tog legalnog paketa on je krio i zabranjenu pošiljku - marihuanu - kaže izvor Kurira iz istrage i nastavlja: - On je na ovaj način duže vreme dilovao. I uživaocima narkotika je ovaj sistem dostave odgovarao. Oni bi ga samo pozvali telefonom ili bi mu poslali poruku koliko grama da im dostavi. Sačekali bi ga na vratima svog doma i navodno plaćali paket koji su naručili preko interneta, a zapravo su plaćali drogu.

Izvor Kurira kaže da Dejan R. nije bio sam u ovom poslu, a klupko je počelo da se odmotava kada je policija pre mesec dana uhapsila njegovog kolegu s posla. - I on je radio na isti način. Kod njega je prilikom hapšenja pronađena manja količina kanabisa, pa je posle saslušanja pušten da se brani sa slobode. Inspektori su nastavili da prate njegov „rad“ i tada se došlo do saznanja da radi u tandemu s Dejanom R. - kaže sagovornik.

Privođen i kolega

Posle operativnog rada, policija je utvrdila da osumnjičeni Boranin službenim vozilom često obilazi i adrese na kojima nema zakazanu pošiljku. - Upravo je tada i uhapšen. Naime, on je otišao u jedno selo u okolini Bora, navodno da isporuči paket koji je kupac naručio preko interneta. Međutim, ispostavilo se da tog dana nije imao isporuku u tom selu. Zapravo, on je bio na toj adresi da isporuči marihuanu - objašnjava izvor i dodaje da su mu tada lisice stavili pripadnici grupe za suzbijanje narkomanije PU Bor. - Posle isteka policijskog pritvora od 48 sati, Dejan R. je saslušan u Višem tužilaštvu u Zaječaru, ali je odlučeno da se on pusti da se u daljem toku postupka brani sa slobode - kaže izvor.

Potkradali firmu KRALI I GORIVO Dejan R. i njegov kolega, pored dilovanja marihuane, navodno su se bavili i drugim ilegalnim poslovima. - Sumnja se da su njih dvojica potkradali firmu u kojoj su radili tako što su iz rezervoara kombija koje su dužili istakali gorivo. Navodno, na dan kada je Dejan R. uhapšen, njegov ortak mu je poslao poruku da je skrenuo s puta i da izvlači naftu iz rezervoara - kaže izvor iz istrage.

ŠEMA RADA foto: Shutterstock 1. Korisnik poruči određenu količinu droge od dilera - radnika brze pošte 2. Radnik brze pošte službenim kombijem dolazi na adresu 3. Predaje kupcu legalni paket u koverti firme 4. Ispod legalnog paketa krije i paketić droge 5. Korisnik plaća uslugu, a kurir ide dalje

Kurir.rs/ Branka Travica Foto: Shutterstock

Kurir