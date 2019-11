POLICAJAC SVE PROKOCKAO, PA DOBIO ULTIMATUM: Pomahnitali Bratislav zamalo izazvao MASAKR, a izjavom šokirao specijalce!

Kako saznajemo, policajac je sedam sati držao policiju na nogama, jer je bio revoltiran time što mu je supruga rekla da želi da se razvede zbog njegovog poroka.

foto: Sonja Spasić

- Stojiljković je dugogodišnji kockar. Sav novac koji bi zaradio trošio je u kockarnicama. Iako je vredan i pored stalnog posla u MUP radio je i po dva-tri dodatna posla, sve te pare nije trošio na porodicu - ženu i sina (12), već je na svoj porok. Lagao je ženu da plaća račune za struju, vodu, telefon, ali nije to činio. Uzeo bi račune navodno da ih izmiri, ali je, umesto toga, s tim novcem išao u kazina.

Čak je prodao i automobil uz opravdanje da želi da kupi bolji, ali nije to učinio. Ostavio je porodicu i bez auta - kaže rođak porodice i nastavlja: - Supruga u početku nije znala na šta on troši novac. Kada je saznala, rekla mu je da će ga ostaviti. To je bilo pre mesec dana. Dala mu je rok da se dozove pameti i promeni. Međutim, situacija nije bila bolja.

foto: Sonja Spasić

Kako kaže, u nedelju uveče je Bratislav otišao na posao, ali se vratio ranije u toku noći, i to pijan. Počeo je da se svađa sa ženom, celu noć je trajala rasprava. Ona mu je rekla da hoće razvod, ali on to nije prihvatao. Iako je muž nije tukao, žena je bila veoma uplašena zbog višesatne psihičke torture, ali i činjenice da on ima pištolj, kojim joj je pretio.

Zato je pozvala rođake u pomoć. - Stojiljković je tada rekao rođacima da odvedu dete u školu, a on je nameravao da ostane sam sa suprugom. Pokušao je da ih oboje zaključa u stan.

Posle hapšenja šokirao izjavom HTEO SAM SAMO DA POPIJEM KAFU Nakon što su policajci ubedili Stojiljkovića da se preda, kolima Hitne pomoći je prevezen u psihijatrijsku bolnicu na pregled. U trenutku kada je prolazio pored rođaka svoje supruge, navodno je rekao: „Šta ste to uradili, zašto ste zvali policiju? Hteo sam samo da popijem kafu i da izađem. Vidite kakvu ste dramu napravili bez potrebe.“

Rođaci su se uplašili da će, pošto ima pištolj i pošto ga je repetirao, ubiti nju i sebe. Nikako nisu hteli da je ostave samu s njim, pa su nekako uspeli da je izguraju iz stana i tako je spasu. Ona je bosa pobegla - kaže naš izvor.

Posle toga, policajac se zaključao u stan i sedam sati nije želeo da se preda. Uglavnom je stajao na terasi, vitlao je pištoljem naočigled brojnih komšija i okupljenih građana. Pregovarački tim MUP uspeo je nakon pregovora da ga ubedi da im preda pištolj.

Kurir.rs/ Jelena Rafailović

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Kurir