DRAMA U NOVOM BEOGRADU: Dvojac u audiju pokušao da otme mladog fudbalera! Oteo im se dok su ga GEPEKOVALI!

BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je dva mladića u Kaluđerici pod sumnjom da su rano jutros, oko 3 časa, u Novom Beogradu, tačnije u Ulici Jurija Gagarina, pokušali da otmu mladog fudbalera Aleksu T. (20).

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, prvo je u saobraćaju došlo do svađe, a zatim i do udesa kada su mladići audijem udarili u BMW mladog fudbalera. On je u kolima bio sam.

Kada je fudbaler izašao iz automobila, oni su pokušali da ga "gepekuju", odnosno ubace u gepek, ali on je uspeo da ih savlada i umakne im.

Dva mladića potom su mu uzela auto i pobegla ka Kaluđerici, gde su ubrzo i uhapšeni, pošto je fudbaler odmah pozvao policiju i prijavio šta se događa.

(Kurir.rs)

Kurir