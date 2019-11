MLADIĆ LIKVIDIRAN U NIŠU BIO NA METI GODINAMA: Milošu veze sa auto-mafijom DOŠLE GLAVE, palili mu automobile dva puta!

Prema rečima našeg izvora, ubijeni mladić, koji je odranije poznat policiji, bio je povezan sa auto-mafijom.

- Navodno je bio umešan u falsifikovanje vozačkih dozvola, ali i takozvano prekucavanje brojeva na šasiji automobila radi prodaje. Sumnja se da je on bio član grupe koja je krala vozila, a zatim za njih pravila lažnu dokumentaciju i tako ih prodavala kao regularna - objašnjava naš izvor.

Prema njegovim rečima, postoji sumnja da je Radojković ovim ilegalnim poslovima sa automobilima prevario više osoba.

- Osumnjičenog za njegovo ubistvo policija traži i među tim prevarenim kupcima. Naime, sumnja se da je neko od prevarenih kupaca rešio da mu se osveti - dodaje sagovornik iz istrage i napominje da to nije jedini pravac istrage.

foto: Kurir/M.S.

- Postoji i priča da je nastradao u obračunu zbog narkotika, ali sve su to zasad samo spekulacije - kaže izvor. Podsetimo, Radojković je letos bio uhapšen zbog sumnje da je zapalio skupoceni „mercedes“ u Ulici Svetozara Markovića u Nišu. - Uhapšen je 12. jula u štek stanu, u kom se skrivao zajedno s mladićem iz Aleksinca za kojim je bilo raspisano čak sedam potraga zbog različitih krivičnih dela na teritoriji Vranja, Pančeva i Niša. Radojković je tada osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti, a postupak protiv njega vodio se u Osnovnom tužilaštvu - podseća sagovornik.

Podsetimo, Radojković je likvidiran u trenutku kad je izašao iz svoje kuće i krenuo ka motoru. - On je neposredno pre pucnjave motorom došao odnekud. Ušao je u kuću, a motor je ostao upaljen. Ubrzo je izašao i krenuo ka vozilu. Tada je video napadača i pokušao da pobegne u garažu. Međutim, ubica je ispalio šest hitaca, a dva su bila kobna za Radojkovića - kaže izvor i dodaje da su Radojkovićeva supruga i dete u tom trenutku bili u kući.

foto: Kurir/M.S.

Koliko je ubica bio bezobziran i rešen da ga likvidira govori i to što je zločin počinjen u 17 sati, i to na svega 250 metara od Osnovne škole „Mika Antić“. - U tom trenutku, u Sterijinoj ulici bilo je mnogo dece koja su se vraćala iz škole. Ubica nije mario za to, a samo pukom srećom niko od dece i drugih slučajnih prolaznika nije stradao - kaže sagovornik.

Milošu su dva puta su u proteklih pet godina paljeni automobili. U noći između 23 i 24. novembra 2014. godine na parkingu u Ulici Vojvode Mišića u Nišu potpuno je izgoreo njegov BMW X5. Pretpostavlja se da je džip poliven zapaljivom tečnošću i zapaljen.

Prošle godine u Tešici, zapaljen je još jedan BMW koji je pripadao Radojkoviću, a u oba slučaja počinioci nisu otkriveni. Prijatelji ubijenog mladića iz sela kažu da je bio dobar drug i sportista i navode da je imao veliku porodičnu tragediju pre nekoliko godina, kada mu je nastradala majka.

Kurir.rs

Foto M. S.

Kurir