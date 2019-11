LENU (12) JE DRUG UDARIO U GLAVU I OBOGALJIO ZA CEO ŽIVOT! Devojčica već godinu dana ne može da koristi desnu ruku!

Lenu L. (12), učenicu šestog razreda OŠ „Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu, pre godinu dana drug iz razreda izudarao je pesnicama po glavi za vreme odmora, posle čega je dobila moždani udar i danas ne može da koristi desnu ruku, pa bi mogla da ostane invalid za ceo život.

Kako za Kurir tvrdi Lenina majka Milica Sretenović, devojčica je trpela nasilje u školi i pre kobnog događaja, ali je razredna Jelena Tomašević nije zaštitila.

Maltretirao je danima

- Lena mi se žalila da joj dečak Lazar govori da je debela, gurka je i udara. Obratila sam se razrednoj i rekla je da će obratiti pažnju. Međutim, tri dana pred moždani udar, Lena dolazi iz škole sa pocepanim džemperom, a kada sam pozvala razrednu da pitam šta se desilo, ona mi je odgovorila: „Da je sedela mirno, ne bi se džemper pocepao“ i spustila slušalicu. Nakon samo tri dana, 22. oktobra prošle godine, razredna me je pozvala uzdišući da dođem u školu jer su se Lena i Lazar potukli. Na hodniku su stajali razredna, uplakana Lena, otac dečaka i dečak koji ju je udario. Kad sam ga pitala zašto je udario Lenu, rekao je: „Zato što smo mi ludi“, i ispričao da je Lenu prvo udario punom flašicom vode u glavu, a onda i pesnicama po leđima i po glavi - priča Milica i dodaje da je dečakov otac, koji je njen školski drug, sa kojim je osam godina sedela u razredu, samo ćutao.

Pošto je devojčica bila uplakana, uznemirena majka, koja je rukometni trener, odlučila je da je odvede kući i, pošto se žalila na glavobolju, rekla joj je da legne da se odmori dok ona ne dođe sa treninga, pa će posle videti šta će dalje. Međutim, kada se vratila, imala je šta da vidi.

Pogođena arterija

- Lena je počela da povraća, pa sam je odvela u bolnicu u KC Kragujevac. Na dečjoj hirurgiji su uradili skener, koji nije pokazao nikakve povrede, ali pošto je stalno povraćala, ostale smo u bolnici. Povraćala je do četiri sata i jedva zaspala, a ujutru je imala totalni facijalis sa desne strane. Dr Rade Nikolić je predložio kontrolni skener, na kome se javlja tačka, a dan kasnije i magnet, koji je pokazao ogroman šlog, pa je hitno poslata za Beograd - priča Milica.

Na Dečjoj klinici za neurologiju i psihijatriju u KC Srbije Leni je urađena angiografija, slikanje krvnih sudova.

- Objašnjeno nam je da je pogođena glavna arterija na mozgu, koja vrši sve funkcije. Primala je razne terapije, primila je botoks, ide na akupunkturu, ali za nevoljne pokrete desne ruke, koji su posledica moždanog udara, nema terapije jer oni idu iz mozga i teško se leče. U bolnici je Lena ostala četiri nedelje i za to vreme me je samo jednom pozvala njena razredna da pita kako je Lena, a direktor škole nije nijednom. Majka dečaka me je jednom pozvala i jednom došla Leni u posetu, a kada je stigla tužba, više nije kontaktirala sa mnom - ističe Milica.

Ona kaže da je zbog posledica koje će verovatno njena ćerka imati ceo život podnela tužbu za odgovornost protiv škole i roditelja dečaka koji udario Lenu.

Uči ponovo da piše

- Nevoljni pokreti se teško leče i verovatno će ostati kao posledica za ceo život. Lena sada počinje da piše levom rukom i jedva izdrži dva-tri časa u školi. Iz škole sam dobila povratnu informaciju da su preduzeli sve mere, a od roditelja dečaka da je Lena kriva, a ne Lazar. Oni se sada brane, ali ja neću da stanem dok pravdu ne isteram na čistac, zato što je moje zdravo dete, koje je bilo odličan đak, pevalo u horu, treniralo odbojku, povređeno i sada izgleda ovako kako izgleda - odlučna je Milica.

Majka dečaka A. P. za Kurir je rekla samo da je „nenormalno komentarisati bilo šta dok je sudski postupak u toku“.

Lena ide u istu školu NE RAZLIKUJE OSEĆANJA Milica Sretenović kaže da Lena još uvek ide u istu školu, jer smatra da bi joj premeštanje u drugu moglo škoditi zbog osetljivog psihičkog stanja. - Vodim je kod psihologa, koji mi je rekao da Lena ne razlikuje osećanja. Mislim da joj je bolje sa drugarima koje poznaje i koji je podržavaju, jer znaju šta se desilo. I dalje je kod iste razredne, iako je ona uvređena zbog mog odlaska u inspekciju i njihovog dolaska u školu, pa komuniciramo samo kad moramo - ističe Milica.

Direktor se krije U ŠKOLI TAJAC U OŠ „Stanislav Sremčević“ u Kragujevcu nismo uspeli da stupimo u kontakt sa direktorom Milunom Spalevićem jer je, kao nam je rečeno u njegovom kabinetu, bio zauzet. Iako smo ostavili broj telefona da nam se javi, poziva nije bilo, a na fiksni broj u školi kasnije se niko nije javljao. Inače, kako saznajemo, sporadičnog nasilja u ovoj školi bilo je i ranije, što je direktor pravdao velikim brojem učenika, kojih ima više od 1.000, pa su čarke moguće. foto: Privatna Arhiva

