POČELO SUĐENJE ZA UBISTVO 17-GODIŠNJEG MLADIĆA U LAĆARKU:Dušan(19) se kaje i pravda da je kobne noći bio pijan i uplašen

- Žao mi je što se ovo dogodilo, kajem se. Nikoga nisam hteo da povredim, a kamoli da usmrtim. Veljka sam poznavao od detinjstva, rasli smo zajedno, družili se, nikada nismo imali nikakav konflikt. Kada bih mogao vreme da vratim. – ovako je Dušan Milanović (19) iz Laćarka, počeo u sredu na prvom ročištu da iznosi svoju odbranu u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, pred sudijom Miodragom Rosićem.

foto: Smiljka Kostić/mitrovica.info

Protiv Milanovića podignuta je optužnica za krivično delo ubistvo Veljka Vasiljevića (17), koje se dogodilo 12. januara ove godine, na igralištu u ulici Slobodana Penezića u Laćarku. Tokom suđenja do sada sasušano je 11 svedoka.

Drugovi iz razreda ekonomske škole, prijatelji, članovi fudbalskog kluba za koji je Veljko trenirao, okupili su se u sredu u Višem sudu, kako bi dali podršku porodici Vasiljević, koja prolazi kroz teške trenutke otkako im je sin ubijen.

Sudnica u kojoj se održavalo suđenje bila je mala da primi sve, pa su uspeli samo dvadesetak školskih drugara da uđu, koji su nemo slušali Milanovića koji je opisivao tu krvavu noć.

- To veče bio sam sa drugarima u jednoj kafani, popio sam pola flaše votke i 5-6 piva, a onda pre fajronta otišao do pekare, ispred koje sam slučajno zakačio jedan izlog. Tada sam ugledao Veljka kako stoji sa jednom devojkom i nešto mi dobacuje. Prišao mi je i udario me nogom u glavu, bio sam zatečen.– govorio je Milanović a onda rekao da ga je drug upozorio da je tu patrola policije, da ne pravi konflikte i da beži kući, što je on to i uradio.

foto: Smiljka Kostić/mitrovica.info

Kako je dalje naveo, započeo je prepisku sa Veljkom putem SMS poruka, ali se detaljno ne seća sadržaja istih. U jednoj od njih, kako je rekao, Veljko je napisao da ga čeka na igralištu i da dođe sam.

- Tada me je moj drug M.M. koji je u tom trenutku bio sa mnom posavetovao, da ne idem sam, jer je Veljko sklon napadu i ponudio mi nož, koji sam stavio u levi rukav od jakne.– rekao je Dušan. Na pitanje sudije zašto je uzeo nož, osumnjičeni je odgovorio da se uplašio za svoj život, a onda opisao krvavu dramu kada je stigao na igralište.

- Krenuli smo jedan prema drugom, u jednom trenutku Veljko me je udario u desnu nadkolenicu, posle čega sam potklekao. Mislim da mi je tada nož bio u šaci, pa sam ga posekao po nozi. Ustao sam i mlatarao sa nožem i u jednom momentu sve je stalo. Veljko je počeo da trči prema izlazu a onda je pao pored žičane ograde, bacio sam nož i dotrčao do njega. Kleknuo sam i video krv, uspaničio sam se i počeo da vičem u pomoć. Probao sam da ga reanimiram.- govorio je sudiji Milanović.

Porodica ubijenog Veljka Vasiljevića foto: Mitrovica.info

Sutradan, nastavljeno je suđenje saslušavanjem ostalih svedoka. Mladić M.M. za kojeg je Dušan rekao da mu je dao nož, negirao je ove tvrdnje pred sudijom.

Na pitanje advokata Borislava Pupovca advokata oštećenih, kako bi opisao Veljka, Dušan je u dahu odgovorio, da je bio dobar sportista, momak, sve najbolje, a kada ga je upitao zašto je uzeo nož ako je znao da je takav, on je odgovorio da je bio pijan, uplašen i da nije dovoljno razmišljao.

(Kurir.rs/mitrovica.info, S .Kostić)

