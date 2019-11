IZREŠETAO MILOŠA JER MU JE ZAPALIO AUTO?! Policija u Nišu privela osumnjičenog

Nišlija Darko M. (33) uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Miloša Radojkovića (25), koji je u četvrtak izrešetan pred kućom u kojoj je stanovao u Sterijinoj ulici u Nišu.

Ubijeni Radojković se, podsetimo, bavio prodajom automobila, pa su se istražitelji odmah koncentrisali na njegovo poslovanje i osobe s kojima je bio u sukobu.

Mesto zločina... Naselje Beverli Hils foto: Kurir

Forenzički rezultati

- Uloga Darka M. se i dalje ispituje, jer nije isključeno da su u sačekuši učestvovale dve osobe. Zbog toga još nije poznato da li je uhapšeni neposredni izvršilac zločina ili samo podstrekivač. Zasad je poznato da su se uhapšeni i žrtva dobro poznavali. Radojković je, naime, bio osumnjičen za paljenje Darkovog „mercedesa“ 28. juna ove godine iza Narodnog pozorišta. Njega je tada odao DNK trag pronađen na kanistru za benzin, ali za ovo delo nije osuđen - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da je motiv paljenja skupocenog automobila do danas ostao nerasvetljen. - Očekujemo forenzičke rezultate koji će otkriti sve okolnosti zločina. Zasigurno je da su se osumnjičeni i žrtva posvađali zbog paljenja tog „mercedesa“. Navodno, Darko je od ubijenog tražio odštetu, a kada je on odbio da mu da novac, usledio je plan za likvidaciju - kaže naš sagovornik.

Ispaljeno šest hitaca

Podsetimo, ubistvo Radojkovića dogodilo se u četvrtak oko 17 sati u niškom naselju Beverli Hils, u neposrednoj blizini škole. Ubica naoružan pištoljem sačekao ga je u trenutku kada se vratio u svoj iznajmljeni stan, gde je živeo sa ženom i detetom, i ispalio u njega šest hitaca.

Radojkovićeva porodica ima auto-servis u rodnom selu Tešica kod Aleksinca.

Na mesto zločina ubrzo je stigao i Milošev otac, koji je izbezumljeno dozivao sina, a policajci su na bezbedno odveli dete i ženu, koji su u trenutku pucnjave bili u kući.

Prema nezvaničnim informacijama, Radojkoviću su dva puta dosad paljeni automobili, a zašto se on, navodno, odlučio da isto uradi s „mercedesom“ osumnjičenog Darka M., istraga će otkriti u narednim danima.

Ubijeni Radojković BIO JATAK KRIMINALCU Kada je u junu, tokom istrage zbog paljenja „mercedesa“, policija došla da privede Radojkovića, u njegovom stanu pronađen je begunac s poternice, za kojim je tragalo nekoliko policijskih uprava u zemlji zbog više krivičnih dela.

