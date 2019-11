HOROR! MAJKA UBICA IZBEGLA ZATVOR: Osuđena na lečenje zbog ubistva bebe!

Ivana M. (30), koja je pre tačno godinu dana bacila svoju tromesečnu bebu sa četvrtog sprata stana u Leskovcu, osuđena je na meru obaveznog lečenja, nakon što je utvrđeno da nije bila uračunljiva u trenutku kada je izvršila ovaj užasan zločin.

Podsetimo, jeziva porodična tragedija dogodila se krajem novembra prošle godine. Ivana, koja je bolovala od postporođajne depresije, iskoristila je trenutak kada je njen suprug otišao do toaleta i bacila sina sa sprata. Nakon toga je stajala i vrištala na prozoru, pa su komšije to čule i pomislile da i ona želi da skoči.

Žena je uhapšena, a bebi, nažalost, nije bilo pomoći. - Ona je bila na veštačenju neuropsihijatara, koje je pokazalo da nije bila uračunljiva u momentu kada je bacila bebu, pa do suđenja nije ni došlo. Zbog toga joj je izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja samo nekoliko meseci od momenta hapšenja - kazao je naš dobro obavešteni izvor.

On je dodao da je majka ubica potom prebačena u zatvorsku bolnicu. - Tamo će biti sve dok lekari ne utvrde da je ozdravila. Nezahvalno je govoriti o tome kada bi ona mogla da izađe, pošto ova mera može trajati godinu dana, a nekada i više desetina godina, do momenta kada lekari to procene - objasnio je naš izvor i dodao da se ona u bolnici ponaša dobro i da je veoma mirna.

Komšije ove porodice ispričale su da su Ivana i suprug bili veoma fini i kulturni, ali da su čuli da se ona lečila od postporođajne depresije.

- Navodno se lečila mesec i po dana i lekar je savetovao porodici da je ni sekund ne ostavljaju samu, pošto je imala sumanute misli. Ona je kod lekara i otišla na nagovor supruga, uzimala je lekove i išla na kontrole, imala je punu podršku porodice. Međutim, šta se kobnog dana dogodilo, niko ne zna. Iskoristila je momenat kada je suprug otišao u toalet, uzela bebu u naručje, izašla na terasu i bacila mališana - kazale su posle tragedije komšije i dodale da je u stanu u tom trenutku bila i njihova petogodišnja ćerkica.

Psihijatar Ivica Mladenović pojašnjava da je postporođajna depresija vid psihotične reakcije u kojoj majka nije sigurna da li želi ili ne želi da bude majka. - Depresija počinje nekoliko nedelja nakon porođaja, kada je stepen napetosti veliki. Manifestuje se mislima koje su u normalnoj situaciji strane, a usmerene su ka novorođenčetu, koje majci postaje teret i napor. Uglavnom pogađa osetljive žene koje imaju prevelika očekivanja od sebe i okoline - objašnjava psihijatar.

Psihijatar POSTPOROĐAJNA DEPRESIJA MOŽE DA POGODI SVAKOGA foto: Kurir Kako psihijatar Ivica Mladenović navodi, hospitalizacija majke u postporođajnoj depresiji je ponekad neophodna. - Lekar je tu da prepiše terapiju, ali i da upozori porodicu da žene koje su u depresiji ne budu nikada same. Inače, važno je reći da postporođajna depresija može da se dogodi iz čista mira, čak i kod žena koje ranije nisu imale nikakve tegobe. Nažalost, ubistvo bebe je knjiški primer epiloga ove bolesti - naveo je Mladenović.

