OTAC STRADALOG MOTOCIKLISTE (21) OČAJAN: Mrtvog sina mi okrivljuju za nesreću u kojoj je poginuo

Jovan Radulović, otac motocikliste Nikole Radulovića (21) iz sela Miloševac, koji je 13. juna poginuo u saobraćajnoj nesreći kada ga je na putu između Velike Plane i Smedereva pokosio „mercedes“, strahuje da će smrt njegovog sina proći nekažnjeno.

Podsetimo, tragedija se desila na Carigradskom putu, kada je Raduloviću, koji se na motoru „jamaha“ kretao glavnim putem, iz sporedne ulice izleteo „mercedes“ kojim je upravljao M. N. (60).

Očajni otac tvrdi da dosadašnja istraga ide ka tome da pokaže da je nesreću skrivio njegov pokojni sin, jer je vozio brzo, a ne vozač automobila koji je nepropisno izleteo iz sporedne ulice i preprečio mu put.

- Šest meseci nakon tragedije koja nas je zadesila ne mogu sa sigurnošću da kažem ko je uopšte vozio automobil „mercedes“, da li je to M. N. ili njegov sin. Sve vreme u postupku je akcenat bačen na brzinu mog sina Nikole. Ne sporim da je išao brzo, ali ne mogu da se složim s tim da je on doveo u zabludu vozača „mercedesa“. Veštaci tvrde da su njih dvojica mogli da se vide, a ako je on video mog Nikolu, morao je da ga propusti - kaže otac.

On navodi da je preglednost puta sa strane sa koje je Nikola dolazio oko kilometar i po.

Stradali mladić iza sebe je ostavio roditelje, neutešnu suprugu i jednogodišnjeg sina.

Kurir.rs/ J. R. Foto: Privatna arhiva

