BESNI KRVAVI RAT KLANOVA: U brutalnom obračunu Bojovića i Šaranovića pale mnoge glave, a likvidirana su i dva advokata!

Podsetimo, godinama se u javnosti spekulisalo da su svi pomenuti glave izgubili posle sumnje Slobodana Šaranovića da iza nestanka sina njegovog prijatelja i ubistva njegovog rođenog brata stoji Luka Bojović, a tužilac Mandić juče je prvi put na sednici Apelacionog suda, koji razmatra žalbe na presudu za ubistvo Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi 2013, te sumnje i potvrdio. On, međutim, nije otkrio da li je tužilaštvo došlo do novih dokaza u istragama ovih likvidacija, od kojih većina nije rešena.

- Ovaj sudski postupak obeležile su i brojne likvidacije. Osim brata Luke Bojovića i prethodno brata Slobodana Šaranovića, ubijeni su advokati Dragoslav Ognjanović i Vladimir Zrelec, kao i Dragoslav Miloradović, Siniša Milić, Jugoslav Cvetanović. Sva ubistva su posledica sukoba koji nema kraja.

Zbog toga predlažem da se izrekne najviša kazna za organizovani kriminal. Miloš Delibašić kao organizator mora da bude najstrože kažnjen - rekao je tužilac pred Apelacionim sudom, tražeći maksimalnu kaznu za Delibašića, koji je nepravosnažnom presudom osuđen na 30 godina zatvora. Tužilac je naveo i da Delibašić nije izrazio kajanje tokom postupka.

- Naprotiv, brutalno i vulgarno je pretio svedoku-saradniku i svim učesnicima u postupku. Nezabeležene su pretnje svedoku-saradniku Milošu Vojinoviću i njegovoj ćerki (2) da će je silovati.

Ne može da bude jedinstvena kazna za organizatora kriminalne grupe 30 godina zatvora - rekao je tužilac, tražeći blažu kaznu za Vojinovića, koji je zbog ubistva Vidakovića, koje je priznao i detaljno opisao ulogu svih članova grupe u njemu, ali i ubistvu Bojovića, bude blaža od 17 godina zatvora, na koliko je osuđen.

Miloš Delibašić šokirao sve prisutne u sudnici BIĆU OSLOBOĐEN PO CENU BILO ČEGA!

Čeka odluku suda... Miloš Delibašić foto: Dragana Udovičić

Na sednici koja je održana u sudnici Centralnog zatvora od osuđenih je bio prisutan samo Miloš Delibašić, koji je burno reagovao na reči tužioca. - Prvo da skrenem pažnju na reči tužioca da sam ja rekao da ću da silujem nečije dete od dve godine. To je rekao zbog njegove mržnje prema meni, zbog toga što sam ga zvao šimpanzom i zato što sam mu slao banane. Zbog ovoga što je rekao sada mogu da tražim i njegovo izuzeće - obratio se Delibašić veću Apelacionog suda, navodeći da su tokom postupka prekršena njegova prava i međunarodne konvencije.

Tokom sat vremena on je detaljno govorio i o svim nelogičnostima i različitim iskazima koje je tokom postupka iznosio Miloš Vojinović, a za koje smatra da treba da budu stavljeni van snage. - Bog ne dozvoljava nepravdu. Ja bih voleo da vam sada namerno priznam ovde, pa da vidim kako ćete da me osudite, ali ne mogu, zbog drugih ljudi, njih bih ukopao - rekao je Delibašić, a onda se obratio jednoj od sudija iz veća. - Sudija Milena Rašić me zna iz predmeta za „Izrael dajmond“, rekao sam tada: „Ima da crknete, ali ja ću da budem oslobođen“, i tako je i bilo. I sada će Delibašić da se oslobodi. Po cenu svega, ima Delibašić da se oslobodi - rekao je Delibašić.