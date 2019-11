FATALNE MAFIJAŠICE IZ ALEKSINCA REKETIRALE PENZIONERA: Zelenašica mu očitavala struju, pa rešila da ga ucenjuje

Staniša K. (68) iz sela Donji Ljubeš kod Aleksinca bio je žrtva krimi-trojca Marije V., Sonje S. i Aleksandra K., koji ga je reketirao duže vreme uz pretnju da će ga ubiti.

- Tražili su mi neke nenormalne svote novca, pretili da će, ako im ne dam, baciti bombu na moju kuću. Prvo sam mislio da je neka šala u pitanju, ipak, kada su mi došli na vrata, video sam da su ozbiljni - priča Staniša.

Da zlo bude gore, kako navodi reketirani devizni penzioner, uhapšenu Mariju V. poznaje i ona je dolazila redovno u njegovu porodičnu kuću.

foto: Printscreen Facebook

- Dobro sam, sve je sada u redu, hvala bogu. Nemam pojma kako su njih troje došli do mene, sumnjam da im je neko dao moj telefon, da imaju krticu koja ih je i uputila na mene. Od njih troje znam samo jednu devojku, mislim da je Marija. Ona je svakog meseca dolazila kod nas u kuću da čita struju. A sada ovako nešto da uradi. U šoku sam - kaže Staniša K.

Kako navodi, agonija sa reketašima počela je početkom oktobra, ali im, na sreću, nije dao ni dinar.

- Samo su odjednom počeli da me zivkaju i da mi prete, što isprva nisam shvatao ozbiljno. Tražili su mi najpre 4.000, zatim 7.000, pa 12.000 i na kraju 14.000 evra. To je novac koji mogu samo da sanjam! Dva, tri puta su dolazili do mene, nudili mi neki papir da potpišem na ime nekog navodnog duga, što sam odbio. Na sreću, mojoj porodici nisu pretili, samo su mene dirali. Govorili su: "Zapalićemo ti kuću i auto, bacićemo ti bombu na dom" - kaže reketirani penzioner i dodaje da je potom odlučio da ih prijavi, nakon čega su ovoj krimi-ekipi stavljene lisice.

Staniša K. kaže da je tačno da je imao jedan raniji dug, ali ne prema osumnjičenima.

- Pozajmio sam novac od jedne žene iz prodavnice. Zvao sam je početkom oktobra da joj vratim, na šta mi je ona rekla: "Neću da uzmem novac, meni ništa ne dugujete!" E, sad, da li je ona taj dug nekome "prodala" ili šta je uradila, ne znam. Ovima ništa ne dugujem, zato sam ih prijavio, neću da plaćam reket bez razloga - dodaje penzioner.

Osumnjičeni su juče saslušani u tužilaštvu i određen im je pritvor do 30 dana.

Podsetimo, Marija V., Sonja S. i Aleksandar K. sumnjiče se da su mesecima reketirali penzionera. Oni su uhapšeni u ponedeljak na delu prilikom primopredaje novca. Tada je kod uhapšenog Aleksandra K., za kojim je bila raspisana poternica zbog izdržavanja osam meseci zatvora, pronađena i bomba, dok je u njegovoj kući zaplenjen kratež i manja količina kokaina.

Nisu bili nasilni Kako navodi Staniša K., osumnjičeni Marija V., Sonja S. i Aleksandar K. nisu bili nasilni. - Samo su mi pretili, nisu me tukli ili tako nešto! To su deca za mene, mladi ljudi. Čuo sam da se i drogiraju - dodaje penzioner.

(Kurir.rs/ S. Telegraf, Tanja Milovanović/ FOTO: Facebook)

Kurir