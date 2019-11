ŠOK SNIMAK IZ KRAGUJEVCA! USRED BELA DANA UKRAO KOLA: Opušteno ušao u sitroen, a onda je izleteo VLASNIK! (VIDEO)

Ukraden Citroen xsara Picasso sive boje, registarskih oznaka KG178IZ. Ako ga neko prepozna može javiti na broj telefona 0628739825 #kragujevac

A post shared by iKragujevac -Istina na 1.mestu (@ikragujevac) on Nov 26, 2019 at 4:12am PST