U SEKUNDI IZGUBILA MUŽA I BRATA! Strašne razmere nezapamćene tragedije na auto-putu!

Slađana Jovanović iz Erdeča, majka dvoje maloletne dece, u deliću sekunde ostala je bez muža Srđana (34) i brata Ljubiše (40), radnika koji su u petak pre podneva nastradali na auto-putu Beograd-Niš kod Gornje Trnave, kad je na kombi, u kojem je bilo još devetorica radnika, naleteo šleper kojim je upravljao Goran B. (46) iz Kraljeva.

Milan Jovanović, brat od strica nastradalog Srđana, kaže za Kurir da je porodica Jovanović van sebe zbog tragedije koja ih je zavila u crno.

Slađani najteže

- Iz medija sam čuo da mi je brat poginuo, a iza sebe je ostavio sina i ćerku. Šok i neverica. Nezapamćena tragedija. Najteže je Srđanovoj supruzi Slađani, jer je ostala i bez brata. Žalosno da žalosnije ne može biti - priča kroz suze Milan.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u 10.35, kad je vozač kamiona Goran B. pokosio kombi u kojem su bili radnici firme „Telefonkabl“, a koji je zbog kvara bio parkiran u zaustavnoj traci. Vozač kamiona je uhapšen, a ubrzo je bio podvrgnut i alko-testu. Međutim, rezultati su pokazali da nije bio pijan kad je izazvao nesreću.

- Utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi, ali je bio u tolikom šoku da nije mogao reč da izgovori. Kad je saznao da je troje ljudi nastradalo, upao je u veoma teško psihičko stanje. Potresen je i samo ćuti - kaže naš izvor i dodaje da bi vozač preduzeća „Dalmas“ iz Kraljeva danas trebalo da bude saslušan u tužilaštvu.

U udesu je, pored Srđana i Ljubiše, poginuo i najmlađi radnik Žikica Veličković (19), i to pred očima oca Igora. Teško su povređeni vozač kombija Dejan Ristić (34), Stefan Velić (20), Boris Stanojević (32) i Milan Mihajlović (29), dok su s lakšim povredama prošli Milanov otac Boško Mihajlović (53), Goran Nikolić (41), Miroslav Stojković (35) i Igor Veličković (45). Svi oni pre tragedije su se uputili u Leskovac na gradilište.

Radojka Mihajlović, majka povređenog Milana i Boškova supruga, kaže da su oni s komšijom Miroslavom u trenutku nesreće bili ispred kombija, kao i da je Srđan Jovanović, za koga su imali samo reči hvale, poginuo na mestu.

Povređeni stabilno

- Posle udesa, prvo što sam pitala muža bilo je: „Šta je s našim sinom jedincem?“ Boško je dobro prošao, a naš sin je povredio nogu i glavu i imao je operaciju. Oni godinama zajedno rade na terenu. A Srđan je bio divan čovek. Mnogo mi je žao. Ostavio je suprugu i dvoje dece. Strašno - kaže potresena žena.

Radmilo Janković, direktor Klinike za anesteziologiju KC Niš, kaže da su dvojica najteže povređenih radnika na mehaničkoj ventilaciji, a da se na intenzivnoj nezi nalazi ukupno četvoro povređenih. - Oni zahtevaju podršku za održavanje herodinamike i disanja, a u petak su operisani. Njihovo stanje je stabilno - kazao je on.

Svedočenje preživelog POVIKAO SAM: SVE NAS POBI!

foto: Kurir

Boško Mihajlović, jedan od preživelih radnika „Telefonkabla“, ispričao je za Kurir da je preživeo pravi pakao. - To su sve mlada deca oko mene bila, ja sam jedan od najstarijih. Stravično je bilo, teško mi je malo i da pričam o tome. Kamion je direktno naleteo na kombi i udario nas. Ja sam izašao napolje, a posle udarca, kombi je mene udario i odbacio me. Ustao sam sav ošamućen i video da od kombija nema ništa, sve rastureno, a ljudi razbacani na sve strane. Nekako sam se podigao da vidim kako su ostali i imam šta da vidim - svi zgnječeni, svi polomljeni - priča on. On kaže da je vozač kamiona bio u šoku kada je video šta je uradio: - Držao se za glavu i ni reč nije rekao. Ja sam u jednom trenutku rekao: „Pa gde si se zaleteo, sve nas pobi“.