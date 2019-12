BLUDNI HIRURG BACIO BOMBU NA ULICU: U ordinaciji snimao porniće s pacijentkinjama!

Borska policija uhapsila je M. M. (57), hirurga iz Donjeg Milanovca, zbog sumnje da je 27. oktobra u centru tog grada nasred ulice bacio bombu kašikaru, u čijoj eksploziji, srećom, niko nije povređen.

Uhapšeni hirurg je meštanima Donjeg Milanovca i Majdanpeka poznat zbog afere koja, međutim, do danas nije dokazana.

Kamera

- Do pre desetak godina M. M. radio je u Zdravstvenom centru u Majdanpeku i tada je u svojoj ordinaciji instalirao kameru da bi snimao svoje intimne odnose s pacijentkinjama. Kada je to procurilo u javnost, dr M. M. dobio je otkaz, nakon čega je počeo da se bavi privatnom praksom - kazao je za Kurir dobro obavešten izvor.

On dodaje da je zbog bombaškog incidenta poznati hirurg identifikovan, a potom i uhapšen pomoću DNK tragova koji su pronađeni na kašikari. - Biološki tragovi nesporno ukazuju da je on odgovoran za eksploziju bombe u Ulici Stevana Mokranjca na dan Svete Petke. On je na saslušanju negirao da ima bilo kakve veze sa tim, ali mu je, na predlog nadležnog tužilaštva, određen pritvor do 30 dana - kaže naš sagovornik.

Kako saznajemo, policija pretpostavlja šta je razlog bombaškog napada.

Bio pijan

- Pre oko pet godina, hirurgu M. M. zapaljen je džip, a počinitelji do sada nisu otkriveni. On je, međutim, sumnjao na jednu ovdašnju porodicu. Kritičnog dana bio je na slavi, pa se pretpostavlja da je bio pod dejstvom alkohola u trenutku kada je bacio bombu. Kašikara nije pogodila automobil osobe na koju je lekar sumnjao da mu je zapalila džip, već se otkotrljala dalje od kuća. Iako je eksplodirala u centru Donjeg Milanovca, povređenih nije bilo, ali je oštećeno nekoliko vozila - kaže naš sagovornik.

Kako saznajemo, nakon hapšenja M. M. odbio je da bude podvrgnut poligrafskom ispitivanju. Protiv njega će biti podnete krivične prijave za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno nošenje oružja.

Vođen radni spor ZBOG PORNO SKANDALA NAPUSTIO DRŽAVNU SLUŽBU Hirurg M. M., prema rečima našeg izvora, posle afere sa kamerama u ordinaciji napustio je državnu službu. - Afera je razotkrivena, protiv njega je vođen radni spor, a on je posle toga dobio otkaz u bolnici i počeo je da se bavi privatnom praksom - podsetio je izvor na dešavanja u Donjem Milanovcu.

Kurir.rs/ Foto: Dado Đilas, Privatna arhiva

Kurir