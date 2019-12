MONSTRUM: Pretukao bolesnu majku i nepokretnog ujaka, jer mu nisu dali pare za drogu

Jasmin I. (31) iz sela Mrčkovac kod Golupca uhapšen je zbog sumnje da je u porodičnoj kući pretukao majku Jadranku (52), koja ima smetnje u razvoju, i ujaka Vlastimira M. (75), koji je nepokretan, zato što mu nisu dali novac za drogu!

Brutalno porodično nasilje desilo se 17. oktobra. - Sumnja se da je Jasmin I. kobnog dana došao kući pijan i od majke i ujaka, koji živi sa njima, tražio novac. Međutim, oni nisu imali da mu daju, jer žive u jako lošim uslovima i od socijalne pomoći.

Kada je shvatio da neće dobiti pare, Jasmin je pobesneo i počeo rukama i nogama da udara majku. Ujak, koji je u invalidskim kolicima, govorio mu je da to ne radi i pokušao je da odbrani Jadranku, ali je Jasmin tada nasrnuo i na njega - kaže izvor i dodaje da Jadranka, kao i njen brat Vlastimir, imaju vidljive modrice po celom telu.

Nakon što su dobili batine, žrtve su prijavile nasilnika policiji, koji im je odranije bio poznat po krađama i sitnijim krivičnim delima. Njemu je tada izrečena mera zabrane prilaska majci i ujaku, i to do 19. novembra, ali je on tu zabranu prekršio. - Policija je obišla dom žrtava radi provere. Jadranka i Vlastimir su izašli ispred i rekli da Jasmina nisu videli. Međutim, policajcima je to bilo sumnjivo, pa su ušli u kuću i zatekli nasilnika kako spava. Tada mu je određena zatvorska kazna od 15 dana. U međuvremenu je otkriveno da je ukrao motor u selu, pa je odmah po izlasku iz zatvora ponovo uhapšen i sproveden u pritvor - objašnjava sagovornik.

Komšije uhapšenog kažu da je on odskora postao problematičan. - Probleme je počeo da pravi pre oko godinu dana, kada su ga, kako smo čuli, navukli na drogu. Kada je imao novac za drogu, kupovao ju je, a kada nije imao, pio je razne lekove i alkohol.

Verujem da je to uzrok njegovog ponašanja, i tog dana kada je brutalno pretukao majku, bio je pijan i pod dejstvom ko zna kojih lekova. Bila mu je neophodna droga i, kako nije dobio novac, uradio je to što je uradio - priča za Kurir Jasminov komšija iz Mrčkovca i dodaje da je osumnjičenog poslednji put video pre oko dve nedelje, kada ga je policija uhapsila u kući.

Oni dodaju da je osumnjičeni bio oženjen i da ima dvoje dece. - Dobili su devojčicu i sina, onda ga je ona napustila - kaže komšija i dodaje: - Ranije je Jasmin dobro zarađivao, radio je za jednog čoveka koji ima pokretni roštilj. Išli su na vašare, obišli su možda celu Srbiju, ali, eto, kad droga uzme pod svoje, sve ode u propast.

Meštanin Mrčkovca VIĐAO SAM GA DA PIJE Meštani Mrčkovca ispričali su da je Jasmin, pošto mu je izrečena mera zabrane prilaska majci i ujaku, spavao po napuštenim kućama u selu. - Viđao sam ga i po centru sela kako pije - priča komšija.

Kurir.rs/ Jelena Rafailović Foto: Shutterstock

Kurir