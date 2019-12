OŠIŠAO JE, TUKAO, PA SILOVAO! POSLALA MAJCI PISMO DA ĆE SE UBITI! Tako su otkrili stravičan zločin Živorada M.

Sudsko veće Višeg suda u Požarevcu, kojim je predsedavala sudija Gordana Vidojković, osudilo je u prvostepenom postupku Živorada M. (61) iz Smoljinca kod Malog Crnića na 15 godina zatvora, zbog optužbe da je izvršio silovanje u produženom trajanju svoje maloletne ćerke A.M, tada stare 16 godina.

Time je sud usvojio predlog Višeg tužilaštva, koje je za optuženog tražio maksimalnu kaznu, koja se, inače, veoma retko izriče. Zbog toga se tužilac neće žaliti, a druga strana ima pravo žalbe po dobijanju pisanog otpravka presude.

Prema navodima optužnice, koju je zastupao zamenik tužioca Miroslav Vojinović, Živorad je 10. maja prošle godine, u večernjim satima, ćerku pretukao i ošišao, a onda je primorao da ga zadovolji oralno i klasičnim seksualnim odnosom, a to je uradio i sutradan popodne, kao i sledećeg dana. Sve vreme on je nju i vređao, optužujući je da je drolja i da spava sa starijim muškarcima u selu. Ona je 12. maja pobegla od kuće i napisala pismo majci, koja je napustila muža i boravila kod ćerke udate u Smederevu.

U pismu je A.M. navela da će da izvrši samoubistvo, pa je majka slučaj prijavila policiji. Posle toga, Živorad je uhapšen i određen mu je pritvor.. Za krivično delo silovanje, zaprećena je kazna od 5 do 15 godina zatvora. Posle njegovog hapšenja, analizom DNK tragova na krevetu, posteljini i na vešu devojčice, nađeni su njegovi biološki tragovi. Lekarskim pregledima utvrđeno je da je devojčica imala brojne povrede po telu i intimnim delovima. Istražni organi rekli su da do sada nisu videli ovako brutalno silovanje.

Optuženi je u februaru prošle godine izašao na uslovnu slobodu iz zatvora, gde je bio zbog ubistva. Izdržao je 10, od ukupno 14 godina, na koliko je osuđen jer je u novembru 2008. nožem ubio meštanina Smoljinca Roberta T. (31). Iz zatvora je izašao ranije, jer je komisija KPZ "Zabela" konstatovala da se Živorad dovoljno resocijalizovao, ali je dodatni razlog bio i to što je oboleo od leukemije. Iako su i Viši sud i tužilaštvo bili protiv toga, Živorad je odlukom Apelacionog suda u Kragujevcu, ipak uslovno pušten na slobodu. On je sada zbog silovanja osuđen na maksimalnu kaznu i zbog toga što je prekršio uslove ovog prevremenog puštanja iz zatvora.

Živorada je supruga napustila zbog njegovog nasilja i prešla kod starije ćerke u Smederevo, koja je udata i ima troje dece. Njih dvoje imaju i sina, koga je otac izbacio iz kuće.

Kurir.rs, Informer

Kurir