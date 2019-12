NASTAVAK SUĐENJA BAHATOM BANKARU IZ NIŠA: Ojadio klijente za 200.000 evra, drugu iz detinjstva uzeo 50.000

Suđenje Aleksandru Arsenijeviću (35) iz Niša, koji je optužen da je zlououpotrebljavajući svoj položaj šefa za odnose sa klijentima u filijali u Nišu sa računa štediša prisvojio 196.500 evra i 5,34 miliona dinara, nastavljeno je pred niškim Višim sudom saslušanjem prevarenih klijenata koji su izjavljivali da su verovali bankaru i imali poverenje u njega.

Srećko Mladenović iz Niša, Arsenijevićev drug iz detinjstva rekao je da je pre pet ili šest godina stavio u banku 50.000 evra, a da ga je posle nekog vremena Arsenijević pitao da ih prebaci u njegovu filijalu, što je i učinio.

- Aleksandra sam poznavao još iz detinjstva jer njegov deda živi u blizini mog dede. Sredstva sam uplatio u drugoj filijali, ali me je Aleksandar pitao da ih prebacim u njgovu filijalu. Ta sredstva sa računa nikada nisam podizao. Prvo su bila oročena, a kada su podignuta mislim da je oročenje bilo isteklo. Da su pare podignute saznao sam nakon što su me pozvali direktor banke i generalni menadžer i rekli mi da je Arsenijević više puta falsifikovao moj potpis i podizao novac sa računa. U banci su mi pokazali priznanice na kojima nije bio "moj" potpis - ispričao je Mladenović pred pred sudom.

Dragan Stojanović iz Kamenice koji je Arsenijevića upoznao prilikom upisa akcija za firmu u kojoj je radio, rekao je da mu je verovao i da je ostavio dobar utisak na njega.

- Imao sam u banci oko 5.000 evra koje su mi ostale od otpremnine, a Aleksandar mi je izašao u susret prilikom kupovine deviza. Kada sam na blagajni proveravao neke uplate, saznao sam da je sav moj novac podignut. Ja ga nisam podigao, ali je na priznanicama bio moj potpis. Prilikom otvaranja računa svašta sam blanko potpisivao od dokumenata, ali nisam znao da potpisujem i naloge za podizanje novca. Imao sam poverenje u Aleksandra, stvarno je bio korektan. Da mi je tada potražio taj iznos koji sam imao, ja bih mu sve pozajmio. Takav je utisak ostavio na mene. Šta mu se desilo, ne znam - ispričao je Stojanović.

On je kazao da je iz Beograda dolazio ekspert banke koji je utvrdio da on nije podigao taj novac pa mu je i vraćen na račun.

Advokat Zoran Mitić, branilac Arsenijevića, prigovorio je iskazu svedoka da nije podizao novac sa računa jer se njegov potpis nalazi na prinanicama, što je uvredilo Stojanovića.

- Postoje sigurnosne kamere u banci na kojima se može videti da ja nisam podigao taj novac. Nema nikakve logike da ja jednog dana uplatim novac na svoj račun, a da ga istog dana i sutra podignem. To mi je hvala - rekao je Stojanović.

Branislav Krstić iz Novog Sada, izjavio je da je radio 40 godina u inostranstvu, a da je od stečenog imetka kupio kuću i renovirao je.

- Nisam vodio računa za šta podižem sa računa jer nisam verovao da u banci može da nestane neki novac sve dok me nije pozvao inspektor i pokazao mi priznanice na kojma nije bio moj potpis, jer je malo teže da se kopira. Iz banke su mi posle vratili novac na račun - rekao je Krstić pred sudom.

Marko Prokić iz Beograda, direktor mreže filijala te banke, izjavio je da je bio prisutan kada je Arsenijević priznao da je proneverio pare štediša.

- Direktor niške filijale Predrag Simonović upoznao me da postoji sumnja da je došlo do pronevere u filijali u Nišu. Ja nisam učestvovao u internoj reviziji, ali sam bio u Nišu i delimično učestvovao u istrazi. Bio sam prisutan kada smo razgovarali sa Aleksandrom Arsenijevićem koji je potvrdio da je došlo do pronevere i da je on učinio tu proneveru. On je rekao da će vratiti pronevereni novac i delimično je vratio. Sve što je utvrđeno detaljno je opisano u izveštaju o internoj reviziji - rekao je Prokić.

Arsenijević je ranije pred sudom rekao da se ne oseća krivim. Njegov branilac Mitić rekao je na prvom ročištu da je pare uzela osoba koja mu je pretila o čemu će se on izjasniti u svojoj odbrani. No, to se nije desilo. Arsenijević je na narednom ročištu rekao da se plaši za bezbednost i da jedino može da kaže da za sebe nije uzeo nikakvu korist.

Optužen je za zloupotrebu položaja odgovornog lica u sticaju sa falsifikovanjem isprave u produženom trajanju jer je za navdeni iznos oštetio banku koja je štedišama i klijentima nadoknatila sva sredstva.

On je optužen da je od 18. juna 2014. do 9. novembra 2016. godine u više navrata razročavao oročene devizne i dinarske štedne uloge, neovlašćeno otvarao dinarske račune, sa štednih računa podizao dinare i evre koji su mu isplaćivali blagajnici.

Bankar je sa računa klijenata podizao od 1.000 do 63.500 evra a kada je prvi slučaj otkriven nalazio se u Grčkoj na moru, odakle je došao rekavši da nije imao nameru da beži.

Zbog sumnje da je Arsenijeviću pomogao u zloupotrebi položaja tako što mu je za jednu transakciju od 350.000 dinara stavio na raspolaganje svoj račun, protiv Zorana Stojković (65) iz Niša podignut je optužni predlog. Stojković negira da je počinio krivično delo.

