MANIJAK: Unakazio rođaka, pa hteo da kolje servirku u bolnici!

Priznajem da sam pretukao svog teču, ali se ne sećam da sam hteo da ubijem tu ženu u bolnici, ispričao je juče na suđenju Dušan Murgaški (60), zvani Pikaso, novosadskom robijašu povratniku i osuđivanom nasilniku i silovatelju.

Njemu je juče otpočelo suđenje zbog optužbi da je 9. februara brutalno i zverski pretukao svog teču Miroslava S., a zatim narednog dana, u Klinici za rehabilitaciju KC Vojvodina, nožem pokušao da zakolje servirku Marijanu Č. iz Vrbasa.

Obračun

Murgaški je, podsetimo, najpoznatiji novosadski robijaš, koji je u zatvoru proveo ukupno 38 godina zbog različitih krivičnih dela. Poslednji put je uhapšen u februaru ove godine, samo tri meseca nakon što je izašao sa desetogodišnje robije na koju je bio osuđen zbog silovanja. - Kritičnog dana Pikaso je nakon konzumiranja alkohola, s nožem u ruci, najpre zapretio svom teči rečima: „Odsad o meni možeš da pričaš samo ono što ti ja reknem da kažeš.“ Usledila je rasprava, nakon koje je Pikaso pretukao teču, a potom otišao u drugu sobu, u kojoj je bila njegova unuka i udario i nju - navodi se u optužnici.

Narednog dana, kako tvrdi tužilaštvo, Pikaso je pronađen na ulici u alkoholisanom stanju, pa je prebačen u KC Vojvodine. - Posle izvesnog vremena, umesto da izađe iz bolnice, on je ušao u Kliniku za rehabilitaciju. Tamo je video servirku Marijanu Č. iz Vrbasa.

Kada je ušla u ostavu, on joj je prišao, a ona ga je upitala da li se izgubio i da li mu treba pomoć. Tada je izvukao nož i uhvatio je za kosu. Zamahnuo je sečivom, govoreći prestravljenoj ženi da će je ubiti i zaklati. Počeli su da se rvu i otimaju, da bi se na kraju zajedno skotrljali niz stepenice u hodnik zgrade, gde je žena uspela da se otrgne i pobegne do obezbeđenja - navedeno je u optužnici.

Pronađen u liftu

Pikaso je potom pronađen u liftu za hranu, a napadnuta servirka je kasnije tokom istrage do detalja opisala kako je napadnuta. - Taj čovek je malo viši od mene, a ja sam visoka 164 cm. Mršavije je konstrukcije od mene. Mislila sam da mogu da se odbranim od njega, s obzirom na to da izgleda dosta starije, ali sam se prevarila u proceni jer, uprkos tome što je mršav, on je i veoma žilav - rekla je ranije napadnuta servirka.

Obiman dosije ZBOG TRI SILOVANJA ROBIJAO 29 GODINA Murgaški je u zatvoru proveo više od pola života, ukupno 38 godina zbog više krivičnih dela. U dosijeu ima upisana i čak tri silovanja, zbog kojih je u zatvoru proveo ukupno 29 godina. Policiji, ali i Novosađanima je poznat i po tome što je nakon odsluženja svake kazne na slobodi bio veoma kratko, jer bi uvek počinio, odnosno ponovio krivično delo.

