UŽASNA SMRT MALE KATARINE JANKOVIĆ (3)! KAJU SILOVAO DO SMRTI, A SAD UZIMA PARE: Rodbina devojčice ogorčena odlukom suda

Vest da će Srbija morati da plati odštetu Mališi Jevtoviću, osuđenom na 40 godina zatvora zbog monstruoznog silovanja i ubistva Katarine Janković (3) 2005. godine u Beogradu, uznemirila je rođake pokojne devojčice!

Naime, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je Jevtović bio žrtva torture i nečovečnog postupanja zatvorskih čuvara, zbog čega je državu Srbiju proglasio odgovornom i naložio državi da mu, nakon pravosnažnosti ove odluke, na ime nematerijalne štete isplati 4.000 evra, a na ime troškova postupka još 2.355 evra.

Nečuveno

- Ogorčeni smo! Da li se on pitao kakvo pravo je imala naša mala Kaja? Da li je mislio na to? O kakvoj on torturi priča kada je kao zver silovao nesrećno dete? Nečuveno - rekla je juče za Kurir rođaka po ocu ubijene devojčice. Ona kaže da joj je strašna pomisao na to da će tih 6.355 evra Jevtoviću biti isplaćeno iz državnog budžeta i što će zapravo delom i Kajina rodbina, kao i otac, plaćati tu odštetu. - Čovek koji je bio u stanju da tako zverski ubije dete - nije čovek. On je ljudski izrod i ne znam odakle mu uopšte ideja da on priča o torturi i da traži bilo kakva prava. Evropski sud je uzeo u obzir njegova prava kao zatvorenika i doneo takvu odluku, a ja se pitam kako njegova prava mogu da se uvažavaju kada je on drugome oduzeo pravo na život - očajna je rođaka, koja dodaje da joj se sloši čim se seti tog stravičnog dana od pre 14 godina, kada je otkriveno da je Kaja silovana, tučena i mučena pre smrti.

Podsetimo, Katarina Janković (3) umrla je u najgorim mukama 17. jula 2005. Njena majka Ana Filipović i njen ljubavnik Mališa Jevtović doneli su je u bolnicu u besvesnom stanju, već modru i ukočenu. Ustanovljeno je da je devojčica preminula iste večeri, a oni su lekare hladnokrvno slagali da je dete palo s kreveta.

Pokidao joj organe

- Lekari su odmah uočili sumnjive povrede i pozvali policiju. Ispostavilo se da je dete trpelo stravično zlostavljanje. Prema navodima iz obdukcionog nalaza, Katarini su usled seksualnog zlostavljanja bili pocepani jetra i unutrašnji organi i zbog toga je iskrvarila nasmrt - rekao je ranije izvor Kurira. Sud je utvrdio da je Jevtović zlostavljao dete na skrovitim mestima u Zvezdarskoj šumi. Majka je to znala, i dok se on seksualno iživljavao nad devojčicom, ona je čuvala stražu. Jevtović je osuđen na 40 godina zatvora, a Filipovićeva na 37 godina.

ŠTA JE EVROPSKI SUD UTVRDIO - Jevtović je zlostavljan u pritvoru u Beogradu 2007. i 2009. - Jevtović maltretiran u periodu od 22. do 24. decembra 2011. u KPZ Požarevac

Advokat Vilijam Paspalovski TI POLICAJCI KOJI SU GA TUKLI TREBA DA MU PLATE Advokat Vilijam Paspalovski, koji je zastupao Mališu Jevtovića pred sudom u ponovljenom postupku, kazao je juče za Kurir da ne vidi ništa sporno u tome što je Sud u Strazburu presudio u korist njegovog branjenika, kao i da je to sa stanovišta zaštite ljudskih prava bila jedina moguća odluka. - Po zakonu, čuvari u zatvoru nisu smeli da se iživljavaju nad Jevtovićem. Država je morala da ga zaštiti. On je svoju kaznu dobio i nju će služiti. Svaka druga tortura, posebno od državnih službenika, nedopustiva je. U ovom slučaju država je propustila i da utvrdi poimence koji su to policajci koji su njega tukli i pod čijom naredbom, pa da se onda ovaj račun ispostavi njima, a ne svima nama, odnosno poreskim obveznicima - kazao je Paspalovski. I. M.

