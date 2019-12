ROBIJAĆE 35 GODINA, A UMALO SE IZVUKAO ZA TEŽAK ZLOČIN: Svedočenje optuženog razotkrilo UBICU POGREBNIKA iz Užica!

UŽICE - Sud je sa profesionalnom savešću razmatrao sve dokaze izveden na pretresu i na osnovu dokaza utvrdio da je ubistvo izvršio Vladimir Božović (31), bez saučesništva Čekićevića. Kazna od 35 godina određena je zbog podmuklosti i koristoljublja kao motiva jer je Božović posle ubistva iz torbice Gačanina uzeo oko 7.000 evra, rekao je sudija Ljubiša Radulović, predsedavajući veća petorice, koje je presudilo ubici vlasnika pogrebnog predzeća "Konkordija", Sava Gačanina (65).

Božovićev drug Milovan Čekićević (32) u istom postupku osuđen je na devet meseci zatvora zbog toga što je u dva navrata, dok je bio zaposlen u Gačaninovom preduzeću, ukrao 1.000 evra. Sud nije prihvatio navode izmenjene optužnice koja je Božovića i Čekićevića teretila da su u vreme ubistva zajedno bili u pogrebnikovoj firmi, te su njih dvojica oslobođeni za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.

foto: Privatna Arhiva

- Utvrđeno je da je 14. januara 2018. u periodu između 20.16 i 21.05 Vladimir Božović ubio Sava Gačanina ispalivši mu dva metka u glavu - prvi iznad levog uveta, drugi u potiljak. Božović, koji je Gačaninu dugovao 2.000 evra za automobil, prethodno je došao u njegovo preduzeće sa pričom da je preminula baba njegove žene i da želi da kupi opremu za sahranu, a onda ga je ubio - obrazložio je sudija Ljubiša Radulović.

Tokom suđenja nije pronađen nijedan materijalni trag koji bi ukazao da je Božović ubica, a sudu je da reši ovaj slučaj najviše je pomogao Milovan Čekićević.

Čekićević je pričao da mu se Božović posle Gačaninovog ubistva poverio da je izvršio zločin i opisao kako je to uradio.

- Sve što je Čekićević govorio o ubistvu dopunjavali su drugi dokazi - rekao je sudija Radulović.

Znao da sprema ubistvo

Na početku glavnog pretresa Čekićević je priznao da je znao da Božović priprema ubistvo, da sve do hapšenja nije prijavio nedelo, da je od Božovića uzimao novac u zamenu za ćutanje, te da je od Gačanina ukrao dva puta po 500 evra. Za sva ova krivična dela Čekićević je terećen sve dok tokom suđenja nije preinačena optužnica kojom su i on i Božović okrivljeni za teško ubistvo u saizvršilaštvu.

- Druga dela za koje je Čekićević bio prvobitno optužen nismo ni razmatrali jer njih nije obuhvatala izmenjena optužnica - kazao je sudija.

Kamere sa okolnih objekata snimile su samo jedno lice koje se približava pogrebnom preduzeću u vreme kada je Gačanin ubijen, a veštačenjem baznih stanica mobilne telefonije utvrđeno je da je Božović tada bio u užičkom naselju Krčagovo u kome se nalazi „Konkordia“, ali gde mu je i kuća, a Čekićević na drugom kraju grada gde i živi. U sate kada se dogodilo ubistvo, utvrđeno je, dvojica okrivljenih su razmenili 10 SMS poruka, ali veštačenjem telefona Specijalna služba za istražne metode ih nije pronašla.

Pištolj kojim je Gačanin ubijen nije pronađen, ali je u dvorištu Božovićeve kuće u užičkom naselju Senjak zatečena čaura istog kalibra kao i meci kojim je Gačanin usmrćen. Božović je tokom suđenja kazao da je pištolj „valter“ kupio u Novom Pazaru za 200 evra, a kasnije ga prodao Čekićeviću za 300 evra. Čekićević je ovo negirao.

- Mi smo razumeli da je Božović ovim, mada ne eksplicitno, hteo sudu na nametne sumnju da je Čekićević mogući učinilac. Utvrdili smo da je delo izvršio samo Božović, bez saučesništva Čekićevića - čulo se u obrazloženju presude.

Zločin na podmukao način

Kazna Božoviću, rekao je sudija, je srazmerna teškom delu koju je on učinio na podmukao način, jer je Gačanina ubedio da mu trebaju pogrebne usluge, i zbog koristoljublja pošto mu je ukrao 7.000 evra. Sud je podsetio na izjave svedoka koji su pričali da je posle Gačaninovog ubistva Vladimir Božović imao mnogo više novca nego obično, a on im je to pravdao dobitkom na kocki.

Jedan od svedoka na ovom suđenju bila je i Gačaninova ćerka Tatjana Begović. Ona je pričala da je uoči ubistva razgovarala telefonom sa ocem koji joj je u jednom trenutku rekao da mora da prekine vezu jer mu neko zvoni na vrata. Savo joj se, rekla je, javio posle nekoliko minuta i preneo da mu je na vrata dolazio Mali Vlade kako je on zvao Vladimira Božovića, i da će uskoro doći ponovo da kupi opremu za sahranu. Prethodnog dana, govorila je ona, otac joj je preneo da će mu sledeće večeri doći Božović, da mu vrati dug za automobil, i Čekićević, da vrati pare koje mu je ukrao.

- Smatram da je 35-godišnja kazna Vladimiru Božoviću primerena za delo koje je učinio. Ma koliko mi se činilo da je devet meseci Čekićeviću malo, zahvaljujući njemu istina je izašla na videlo. Da je on pred sudom ćutao o onome što je znao zločin bi prošao nekažnjen - rekla je za Blic Tatjana Begović posle izricanja presude.

Tatomir Leković, advokat Vladimira Božovića, kazao je da je nezadovoljan presudom i da će pošto dobije njen pisani otpravak uložiti žalbu. On je dodao da je nezadovoljan presudom i u njenom oslobađajućem delu.

(Kurir.rs / Blic)

Kurir