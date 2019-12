LOVAC UBIO KOLEGU U LOVU Zoran Matić: Ubici mog oca sude iza mojih leđa

Zoran Matić, sin lovca Božidara Matića (75), kog je u januaru 2018. u lovištu iznad Mirijeva patronom iz nezakočene lovačke puške ubio kolega Ivan Vujičić (77), tvrdi da ga beogradski Prvi osnovni sud nije obavestio da već uveliko traje suđenje optuženom za smrt njegovog oca, uprkos tome što on u tom postupku ima status oštećenog.

Da se postupak odvija, Matić je, kako kaže, saznao slučajno, kada je došao u sud kako bi se raspitao dokle se stiglo sa slučajem, s obzirom na to da se 14. januara navršava druga godišnjica smrti njegovog oca.

Tri ročišta

- Ostao sam šokiran kada mi je rečeno da su održana već tri ročišta na koja nismo bili pozvani ni ja ni moj advokat. Nečuveno je da se neko suđenje odvija, a da oštećena strana o tome ne zna ništa. U sudu su mi rekli da mene nisu bili u obavezi da pozovu jer sam saslušavan tokom istrage, dok su za advokata kazali da u spisima predmeta ne postoji punomoćje. Kako je to moguće kad nas je isti advokat zastupao i tokom istrage? Odmah sam tražio sastanak sa predsednicom suda, ali ona tog dana nije mogla da me primi - kazao je Matić za Kurir.

On dodaje da mu je rečeno da će se suđenje nastaviti sledeće nedelje, kao i da će se na njemu pojaviti zajedno s advokatom.

- Zbog svega ovoga imam opravdano pravo da se pitam i sumnjam da li se iza ovakvog postupanja suda nešto krije. Istraga je trajala godinu i po dana i za to vreme je promenjeno nekoliko tužilaca. Sve i da sud nije imao obavezu da me pozove, pa valjda je ljudski i normalno da sin prati suđenje čoveku koji mu je na pravdi boga ubio oca, a da pritom nijedan dan nije proveo u pritvoru. On je sve vreme na slobodi - kazao je naš sagovornik i dodao:

Nestanak telefona

- Slučaj sve vreme prate brojne nelogičnosti. Telefon koji je moj otac imao kod sebe u trenutku kada je ubijen do danas nije pronađen. Tužilac je naložio da se to ispita, ali do danas niko nije odgovorio na to pitanje.

Odgovor Prvi osnovni sud: Nije bilo propusta u radu sudije U Prvom osnovnom sudu rekli su za Kurir da, uprkos Matićevim navodima, u ovom postupku nije bilo propusta u postupanju sudije. - Punomoćje se ne nalazi u spisima predmeta, pa advokat iz tog razloga nije pozivan na glavni pretres. U skladu sa odredbama Zakonika, na saglasan predlog stranaka i branioca sud je izvršio uvid u iskaz oštećenog koji je dat u prethodnom postupku pred javnim tužiocem, imajući u vidu da oštećeni nema neposredna saznanja o događaju. Pošto je odlučeno da se oštećeni kao svedok ne ispituje neposredno, on nije pozvan na glavni pretres - rečeno je Kuriru u ovom sudu.

Kurir.rs / Ivan Milićević

Foto: Vladimir Šporčić

Kurir