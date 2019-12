ČASLAVA (24) SU NAŠLI PORED REKE, ALI SE NIJE UTOPIO Prijatelji u neverici: Nije ga niko jurio, ništa nije dugovao TUGA

Časlav Živojinović (24) iz sela Vranovo kod Smedereva, pronađen je u mrtav u petak nekoliko metara od reke Morave, u njivama udaljenim oko sedam kilometara od njegove kuće.

Portparol policije u Smederevu Saša Nikolić rekao da je u blizini Velike Morave pronađeno telo u poodmakloj fazi raspadanja.

- Telo je pronađeno pored reke. Još uvek se radi o neidentifikovanom lešu - navodi on i potvrđuje da nije reč o utopljeniku, već da je telo samo bilo pored reke.

Mladića koji je nestao 29. oktobra ove godine, našao je, kako objašnjava njegov prijatelj Miljan, čovek koji je šetao pored reke sa svojim psom, posle čega je o ovom slučaju obaveštena i policija.

Časlavljev drug kaže da veruje da je njegov prijatelj preminuo tog dana kada je i otišao od kuće od posledica trovanja, ali da je bilo gotovo nemoguće pronaći njegovo telo.

- Pretpostavlja se da je Časlav uzeo nešto i otrovao se, te da je preminuo od posledica trovanja. I sam sam više puta prolazio tim putem, bio sam na svega nekoliko metara od njega, a nisam ga video. Pronađen je u jednoj ogromnoj njivi na kojoj je visoka trava. Zbog toga ga niko nije ni video - navodi Miljan.

On dodaje da je, baš kao i svi, očekivao da je Časlav otišao od kuće kako bi razbistrio glavu. Nažalost, nije bilo tako. Miljan navodi i da je najpre posumnjao da njegov drug možda ima neke dugove, te da je to mogao da bude razlog zbog kog je nestao.

- Ispostavilo se da nije to u pitanju. Moguće je da je to uradio zbog jedne devojke koju je dugo poznavao. Oni su se mirili, svađali, a on je, po mom mišljenju bio vrlo emotivan dečko. Nije ga niko jurio, ništa nije dugovao, nema ništa, samo devojka i to je to - govori Miljan.

On dodaje da mu je Časlav u poslednjoj poruci pre no što je nestao, poručio da se u njegovom tabletu nalazi snimak posle kojeg će "sve biti mnogo jasnije".

- Njegov telefon i tablet su u policiji i ja nemam pristup tim uređajima. Ne znam ni da li zaista postoji neki snimak ili bilo kakav materijal na tom tabletu - kaže mladićev prijatelj.

Podsetimo, Časlav Živojinović je kolima otišao od svoje kuće krajem oktobra i od tada se nije javljao. Slučaj je prijavljen policiji, a ni njegovi članovi porodice, kao ni prijatelji, nisu pronalazi razlog zbog kog bi mladić mogao da digne ruku na sebe. Časlav je samo poslao svom drugu Miljanu poruku u kojoj ga moli da mu čuva oca i brata.

