TEŠKA NESREĆA KOD VRNJAČKE BANJE: Poginuo policajac, autom se zakucao u metalnu zaštitnu ogradu!

Policajac Ivan Bulatović (37), koji se nalazio za volanom „golfa“, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između subote i nedelje u selu Štulac kod Vrnjačke Banje.

Okolnosti nesreće su zasad nepoznate, a dve saputnice iz „golfa“ lakše su povređene.

- Do udesa je došlo kad se auto pod nerazjašnjenim okolnostima zakucao u metalnu zaštitnu ogradu pored puta koja je probila vozilo, pa su vatrogasci morali da seku lim kako bi ga izvukli. Od težine povreda Bulatović je poginuo na mestu, a žene koje su bile sa njim u vozilu lakše su povređene. Srećom, devojka koja je bila na zadnjem sedištu sedela je iza suvozača, pa metalna ograda nije dospela do nje. One su pretrpele šok, pa su preventivno prebačene u Opštu bolnicu u Kraljevu - priča izvor iz istrage i dodaje da u trenutku nesreće policajac nije bio na dužnosti.

Zbog udesa je saobraćaj na ovom delu puta nekoliko sati bio u prekidu, a posle nekoliko sati došlo je i pogrebno vozilo po telo. - Policajac Ivan Bulatović je bio zaposlen u Trsteniku i radio je u Tehničkoj školi kao školski policajac, a pre toga je radio u Vojsci Srbije. Nikome nije jasno zašto je u tom delu puta sleteo i zakucao se u ogradu, a očekuje se da istraga to utvrdi - kaže izvor i dodaje: - Ivan je, kao i brat, bio veoma aktivan u teretani, vodili su zdrav život. Ranije je bio oženjen, a u poslednje vreme nije se odvajao od porodice. Na mesto udesa došli su članovi porodice, ljudi su bili u potpunom šoku zbog nesreće - kaže sagovornik.

Kurir.rs/ J. I. Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Kurir