OVO JE MOTIV UBISTVA VLASNIKA MENJAČNICE U ZEMUNU: Zlikovac mu prišao IZ MRAKA i izrešetao ga dok je zatvarao lokal!

Dragan Pantelić (55), vlasnik menjačnice u Zemunu, ubijen je u utorak u Ulici 22. oktobra kad mu je nepoznati napadač prišao s leđa i u njega ispalio tri hica iz pištolja, a potom mu ukrao sav pazar i pobegao!

Kako saznajemo, sumnja se da je ubica čekao da Pantelić zatvori menjačnicu da bi ga napao.

Vrebao iz mraka

- Veruje se da je ubica stajao neko vreme u mraku i vrebao žrtvu. Kad je Dragan zaključao svoj lokal i navukao rešetke, hteo je da uđe u kozmetički salon, koji se nalazi tik do menjačnice, jer kroz taj salon jedino može da uđe u menjačnicu. Pretpostavlja se da je čim je ušao, ubica, koji je stajao preko puta, pošao za njim. On ga je gurnuo unutra i brutalno mu pucao u leđa - kaže naš izvor i dodaje da se sumnja da je motiv ubistva koristoljublje. - Pretpostavlja se da je ubica Panteliću ukrao novac od pazara. Još uvek se ne zna koliko je novca u pitanju, ali pretpostavlja se da je reč o sumi većoj od 10.000 evra - kaže sagovornik Kurira i dodaje da to nije jedini pravac istrage. - Ispituje se i žrtvin život, kontakti, da li mu je neko pretio - dodaje izvor.

Kako saznajemo, policija je uzela snimke sigurnosnih kamera sa okolnih objekata.

- Prostor ispred ulaza u lokal snimaju kamere iz zgrade u kojoj je menjačnica, ali i kamere sa srednje škole, koja je preko puta. Veruje se da je neka od njih snimila zločin. Zasad nije sa sigurnošću utvrđeno u koje vreme je Pantelić ubijen. Niko od stanara iz zgrade, niti iz okolnih lokala nije čuo pucnje, pa se ne isključuje mogućnost da je ubica koristio prigušivač - kaže izvor Kurira.

Lokva krvi

Policija je i juče ujutru vršila uviđaj na mestu ubistva u Ulici 22. oktobra. U kozmetičkom salonu bila je vidljiva lokva krvi, a forenzičari su prikupljali tragove i dokaze. - Dragana znamo kao dobrog, vrednog i porodičnog čoveka. U šoku smo! Ne znamo ko bi želeo da mu naudi - rekao je komšija i nastavio: - On je ovde radio godinama. Radio je od jutra do mraka. Po ceo dan je bio u menjačnici. Borio se za svoju decu, troje ih ima. Sada su dečica ostala bez oca.

Komšije VIDELI SMO GA PRE SMRTI Komšije Dragana Pantelića kažu da su ga videle baš na dan ubistva. - Poslednji put sam ga video u utorak po podne, oko 17.30 sati. Bio sam u menjačnici da platim račune. Dragan je bio tu, kao i uvek. Ništa nije slutilo na zlo. Bio je nasmejan i ljubazan kao i uvek. Nije odavao utisak zabrinutog čoveka - ispričao je komšija.

