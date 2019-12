ZORAN MARJANOVIĆ O TVRDNJAMA ROĐAKE SVOJE PRIJATELJICE: Kuma Vera nam nije sluga! Laž je da smo joj isprali mozak!

Zoran Marjanović (41), optuženi za ubistvo supruge, pevačice „Granda“ Jelene Marjanović (33), rekao je juče za Kurir da su navodi Jasmine Tanasković, rođene sestre njegove venčane kume Vere Vukomanović, koja je optužila njegovu porodicu da Veru „drži kao robinju“, kao i da su joj oni „isprali mozak“, čista budalaština.

Podsetimo, kuma Vera, kućna prijateljica porodice Marjanović, uhapšena je 4. decembra zbog malverzacija s vlasništvom placa na Zvezdari.

Prljav veš

Njena sestra Jasmina Tanasković je u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir ispričala „da je Vera potpala pod uticaj Marjanovića, koje je upoznala još pre 27 godina, kada je odlazila na lečenje bioenergijom kod Zoranove majke Zorice“.

Marjanović, kome je nedavno otpočelo suđenje zbog optužbi da je 2. aprila ubio suprugu na nasipu Crvenka u Borči, kazao je da ne može da komentariše tvrdnje Jasmine Tanasković. - Kuma Vera je školovana žena, intelektualac. Nije ona glupa da dozvoli da bilo ko utiče na nju, njen život, postupke i ciljeve - izričit je Zoran.

On se osvrnuo i na Jasmininu priču o tome da je njegov otac Vladimir svojevremeno regresijom i hipnozom vraćao kuma Veru u prošle živote. - Sve te priče o hipnozi i manipulaciji su čista glupost. Ne želim da iznosim nikakav prljav veš o Verinoj porodici, jer to nije moj nivo - dodao je Marjanović za Kurir.

On ističe da je Tanaskovićeva iznela još jednu neistinu u vezi sa postupkom koji se protiv njega vodi zbog ubistva supruge. - To da meni Vera plaća advokate je budalaština. Čak i da je ona to rekla svojoj sestri, verovatno je imala neki razlog za to. U svakom slučaju, to je gnusna laž. Ponovo podvlačim da sam plaćam svoje advokate - istakao je Marjanović i dodao:

Besplatni sluga

- Članovi porodice Tanasković su meni drage komšije. Dugo ih nisam video, ali po slici vidim da se gospođa Jasmina dobro drži. Lepo izgleda i drago mi je zbog toga, pa želim da tako i ostane.

Sestra Vere Vukomanović je, podsetimo, ispričala i to da se zbog uticaja Marjanovića njenoj sestri raspao brak. - Ostala je bez posla i života. Posvetila se njima u potpunosti. Pere im sudove, čisti, pegla, kuva, trči na pijacu... Imaju besplatnog slugu - moju sestru. Ona je čak i brinula o Zoričinoj bolesnoj majci, a našu mamu je jednom posetila u bolnici. Više je brinula o Zoričinoj deci i unucima nego o mojoj deci i deci naše treće sestre - ispričala je očajna sestra.

Vera Vukomanović ZORICA IMA BOŽJI DAR Leči bioenergijom... Zorica Marjanović foto: Aleksandar Jovanović Cile Vera Vukomanović, kuma Marjanovića, za naš list je 40 dana nakon Jelenine smrti, u svojoj jedinoj ispovesti za medije, ispričala da se Zorica ne bavi magijom. - Nema reči ni o kakvoj magiji. Zorica leči ljude i decu. Pomogla je dosta i Jecinoj mami. Izlečila je i druge, njoj je to dar od boga, ona niti vrača, niti baje. Ko to može da shvati, shvatiće - kazala je tada uznemirena kuma Marjanovića i dodala da ne može da priča o tome na koji način Zorica leči: - Reč je o daru božjem koji joj je dat i kojim ona želi da pomogne onima kojima može.

Već 15 dana u CZ POSEĆUJU JE U PRITVORU Uz kumu... Milica i Miloš Marjanović foto: Dragana Udovičić Zoran Marjanović kaže da se njegova kuma Vera dobro drži u pritvoru. - Vera je dobro, smeštena je u dobroj sobi, redovno je obilaze moj brat Miloš i snaja Milica, kao i advokati. Obići ću je i ja, naravno - kazao je Zoran.

