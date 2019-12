BRUTALNO PRETUČEN PEVAČ U PIROTU! Udarao me je METALNOM ŠIPKOM dok sam ležao!

Martin Nedeljković, folk pevač iz Pirota, brutalno je pretučen u noći između srede i četvrtka u tom gradu, kada ga je nepoznata osoba napala metalnom šipkom!

Nedeljković kaže za Kurir da je slučaj prijavio policiji i da se nada da će napadač uskoro biti uhapšen.

- Bilo je prestrašno! Ne daj bože da se ovo ikome desi - kaže uznemireni pevač. On se prisetio kobne večeri i objasnio da ne zna šta bi mogao da bude motiv za njegovo prebijanje.

- Bilo je oko jedan sat posle ponoći. S prijateljem i prijateljicom sam krenuo kući iz lokala. U jednom trenutku mi je prišla nepoznata osoba s crnom fantomkom na glavi, a u ruci je držala metalnu šipku. Zamahnuo je rukom i taj prvi udarac sam uspeo da izbegnem. Počeo sam da bežim niz ulicu, ali me je taj muškarac, dok sam bežao, udario šipkom po telu. Sapleo sam se i pao, a dok sam ležao, on me je udarao - prepričava nemili događaj Nedeljković i dodaje:

- Rukama sam pokrio glavu da me ne bi povredio i na sve načine gledao kako da se spasem. Uspeo sam da se podignem i nastavio da trčim do prvog lokala koji je bio otvoren. Tu sam uleteo i pozvao policiju.

Naš sagovornik objašnjava da su prolaznici gledali kako ga napadač s fantomkom bije šipkom, ali da niko nije ni pokušao da mu pomogne. - Najgore je to što su ljudi posmatrali dok me je taj čovek udarao šipkom i niko nije reagovao na nasilje - ogorčen je pevač iz Pirota, koji naglašava da nikome nije dužan, niti se kome zamerio.

- Ne znam zbog čega sam brutalno prebijen. Ovo je pokušaj ubistva, jer da nisam uspeo da se spasem, ko zna šta bi bilo. Imam teške povrede po telu, a da vam ne pričam o stresu koji sam preživeo. Policija je uradila svoj deo posla i verujem da će se slučaj rasvetliti - kaže Nedeljković.

Karijera Popularan u Bugarskoj Martin Nedeljković u dosadašnjoj karijeri snimio je tri pesme i spotove, među kojima je i duet s jednom popularnom bugarskom pevačicom. U svom rodnom gradu puni klubove, a popularan je i u Bugarskoj, gde često nastupa sa svojim bendom. Oženjen je, a nedavno je dobio i prvo dete.

