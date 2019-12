GODINU DANA OD JEZIVE NESREĆE U DONJEM MEĐUROVU: 8 poginulo u autobusu smrti! Neutešne porodice se okupile kod spomenika

Opelom u hramu Svetog proroka Ilije, na grobljima i na mestu jedne od najvećih tragedija koje Niš pamti obeležena je danas godišnjica od saobraćajne nesreće na pružnom prelazu u Donjem Međurovu kada je prošle godine na današnji dan oko 7.35 sati voz prepolovio autobus "Niš ekspresa". U ovoj stravičnoj nesreći pginulo je osmoro putnika, a od toga dvoje dece.

Meštani Donjeg Međurova, Čokota i Novog Sela podigli su mermernu tablu na postamentu gde se nesreća dogodila kada su ova tri sela zavijena u crno.

"Nikada vas nećemo zaboraviti.Čuvaćemo vas kao najveće blago skriveno u našim srcima, natpis je na spomeniku nastradalim podignutom kraj prelaza smrti. U ovoj tragediji povređeno je oko 30 ljudi iz takozvanog "đačkog autobusa".

Tuga, bol i suze su se videle na pružnom prelazu danas kod Donjeg Međurova nadomak Niša.

U sudaru autobusa i voza smrtno su stradali Aleksa Dimitrijević (15) iz Novog Sela, Danijela Stanković (48), Bogomir Lazić (75), Nataša Janković (42) i Marijana Kocić iz Čokota, Gajtana Stamenković (78) i Vlastimir Đorđević (65) iz Donjeg Medjurova, a odakle je bila i devojčica Lena Ilić(16) koja je preminula maja meseca ove godine. Marko Lazarević (16) se i dalje leči od zadobijenih povreda.

- Okupili smo se još jednom da cvećem pokrijemo i suzama zalijemo ovo mesto gde su u trenu nestali životi naših najmilijih. Moja unuka Marijana , tog jutra se ospavala za školu pa krenula drudim autobusom. Čuo sam strašan tresak i istrčao iz kuće. Kada sam došao do prelaza užas na sve strane. Autobus prepolovljen, iscepa kao da je od kartona,sedišta krvava,ljudi raskomadani, krv i lelek na sve strane. Rekoše mi da je Marijana sedela pored Vlaste Đorđevića i oboje su prebačeni u nišku bolnicu. Nadao sam se da će da preživi, nadam se i danas kad gledan njene drugarice kako se vraćaju iz škole da će se i ona odnekud pojaviti. Tuga je to pregolema, boli do srži - kaže Rade Kocić,deda nastardale tinejdžerke dok ljubi njenu sliku na spomeniku kraj prelaza.

Za preživele iz ove tragedije sutra će se održati molitva u lokalnim crkvama.

