JEZIVA ISPOVEST PRVE ŽRTVE MALČANSKOG BERERINA: Imala je samo 12 godina kada je ZVERSKI SILOVAO I IŽIVLJAVAO SE SATIMA!

"Malčanski berberin" je te 2005. godine odveo tada dete N.S. u neku kuću i tu je obljubio, ali je pre toga ošišao. Kasnije je pokušao da siluje i drugu devojčicu, ali mu je ona nekako pobegla.

"On se tog dana pojavio na vratima naše kuće, zazvonio eto kao vi sada, a tu smo bili brat i ja. Imala sam dugu lepu kosu i on mi je rekao da može ta kosa da se ošiša i proda, a onda bi kao delili zaradu. Nije spominjao koliko novca bi to bilo, ali smo prihvatili poziv.

Tada su bili izlepljeni natpisi po gradu da se otkupljuje kosa i pomislila sam da to ima veze s tim. Onda smo brat, ja i on krenuli bulevarom, ali je na pola puta rekao bratu da se vrati kući. Nas dvoje smo nastavili. Prvo me je u podrumu jedne zgrade na Bulevaru Nemanjića ošišao, a onda smo nastavili put do jedne napuštene vikendice gde je usledio pakao ", priča N.S.

Ona kaže da su išli pešaka sve do neke vikendice, ali ne može da precizira gde je to bilo.

"To je bila nekakva kuća, malo zabačena, između Gornje i Donje Vrežine. Na ulici ništa nije slutilo da će učiniti jedno takvo monstruozno delo. Kada smo ušli odmah je postao drugačiji. Počeo je da preti. U jednom trenutku mi je rekao da ne mogu da pobegnem jer oko kuće on ima "svoje ljude". Bila sam preplašena zato se mnogo toga i ne sećam.

Rekao da zna moju porodicu i da će mi ubiti majku i brata ako ne pristanem. To su bili strašni trenuci mog života, a ne znam koliko je to trajalo. Bilo je strašno. Ošišao mi je kosu makazama skroz kratko. Kada je završio šišanje krenuo je sa iživljavanjem. Iživljavao se cele noći, uz ponavljanje strašnih pretnji. Posle svega mi je rekao da mogu da idem i ja sam se peške vratila kući. Zbog svega toga njemu nije mesto u zatvoru nego u ludnici", priča N.S.

Ona ističe da je poruka svim roditeljima da dobro povedu rasčuna s kim im deca stupaju u kontakt.

"Sa drugom devočicom koju je pokušao da siluje, videla sam se s njom i isto je tako postupio. kasnije smo nekako prekinule kontakt. Nju je spasilo to što su meštani u blizini te vikendice videli njega sa devojčicom tako da mu je umakla. Pročitala sam negde da je tučen kada je bio mali i momak i kao da je to razlog što je to uradio. To je još jedan dokaz da je specijalizovanu zdravstvenu ustanovu. Svih ovih godina imam utisak da neko njega štiti. Zna se kako takvi prolaze u zatvoru, a njemu se ništa nije dogodilo i još je pušten 3,5 godine ranije iz zatvora", kaže N.S koja živi u jednom niškom naselju.

Monstrum je, podsetimo, 2005. osuđen na 15 godina robije zbog solovanja, zlostavljanja i iživljavanja nad N. S, koja je tada imala samo 12 godina. Međutim, Apelacioni sud mu je smanjio kaznu sa 15 na 12 godina zatvora posle čega je pušten na slobodu.

