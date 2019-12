DRAMA! MAJKA OTETE MONIKE KARIMANOVIĆ (12) MOLI MALČANSKOG BERBERINA: Prestani da je mučiš, molim te, pusti je!

Osećam se nemoćno, nemamo više snage, iščekujemo bilo kakav trag, želim svoje dete natrag!

Svako zvono telefona budi nadu da mi se dete vraća. Uzdam se u boga da joj da snagu da preživi sve ovo! Znam moje dete, ona je sada negde uplašena, nemoćna i iznemogla.

Ovo je juče za Kurir rekla Aleksandra, majka Monike Karimanović (12), koju je 20. decembra na putu do škole u Brzom Brodu kod Niša oteo osuđivani silovatelj Ninoslav Jovanović (46), zvani Malčanski Berberin.

Svi na nogama

Nekoliko stotina policajaca, građana i lovaca i juče je, sedmi dan zaredom, pretraživalo četiri sela između Niša i Knjaževca, u potrazi za monstrumom i žrtvom.

- Ako taj čovek ima dušu, neka nam vrati dete! Neka kaže sebi: „Dosta sam te mučio, dosta sam te maltretirao“ i samo neka je pusti. Dete je nemoćno, a on neka beži, neka radi šta hoće - kaže očajna majka i dodaje da joj je teško kada pomisli da je njena devojčica maltretirana sedam dana i da je negde promrzla, umorna i povređena.

- Monika je mirna i povučena. Plašimo se da li će moći da izdrži sve ovo - kroz suze kaže Aleksandra dok čeka supruga koji je i juče, zajedno s policijom, pretraživao napuštene kuće, poljane i brda. Jedino što joj daje snagu je, kaže, vera da je njeno dete živo. - Rekli su mi da je živa i da ne brinem, ali ja znam svoje dete i kako je sada uplašena, nemoćna, maltretirana... Nadam se da će mi je vratiti i to je jedino što me ohrabruje. Molim Isusa, Bogorodicu i Svetu Petku da joj daju snagu. Mi smo uznemireni, a znam da je njoj još gore - priča ona.

Nađeni tragovi

Drama male Monike počela je 20. decembra oko 7.20, kada ju je samo osam minuta po izlasku iz kuće oteo silovatelj. Kako se sumnja, Jovanović je prethodno dobro isplanirao otmicu, ukrao kola u Malči, presreo devojčicu i kidnapovao je. Nekoliko dana kasnije meštani su duboko u šumi kod Malče pronašli sklonište, nalik zemunici, koju je Malčanski Berberin koristio već nekoliko meseci.

- Drugi trag pronađen je u napuštenoj kući u Orešcu kod Knjaževca. Osim kose, za koju se veruje da je ošišao maloj Moniki, pronađena je posteljina s tragovima koji ukazuju da je u ovoj kući silovao devojčicu - otkriva izvor iz istrage i dodaje da policiji potragu otežava to što je Knjaževac opština sa najviše sela, preko 80, od kojih je većina napuštena.

- Sve ukazuje na to da Jovanović dobro poznaje teren i da sa devojčicom ne luta nasumično, već da unapred zna gde će pronaći sklonište. O njegovoj inteligenciji svedoči i činjenica da nigde nije palio vatru za ogrev, kako bi onemogućio da lokacija na kojoj je bude otkrivena - objašnjava sagovornik.

Iskusni istražitelji sumnjaju da se sa devojčicom uglavnom kreće noću. - Verujemo da je Moniki, kao i drugim žrtvama koje je ranije seksualno zlostavljao, zapretio da će ubiti nju i porodicu ukoliko ga ne bude slušala i da ga ona zbog toga bez pogovora prati - kaže izvor Kurira i dodaje da policija ni tokom noći ne prekida potragu za monstrumom.

Sumnjivo Prišao joj nepoznati čovek

Majka nestale Monike otkrila je da joj je ćerka dan pre otmice rekla da joj se na putu javio nepoznati čovek. - Rekla mi je: „Mama, videla sam jednog čoveka, ne znam da li je naša familija, rekao mi je ‘dobar dan’“. Rekla sam joj: „Nemoj da se javljaš nepoznatima. Ako ti se neko tako javi, kaži učiteljici, uvek će neko da ti pomogne“.

Moja ćerka je stidljiva i ona se ne javlja čak ni rođacima koje dobro ne poznaje. Rekla je da ga nije ni pogledala, samo je produžila, pa sam joj ja objasnila da je dobro postupila i nije se javljala - ispričala je majka, koja sumnja da je to možda bio otmičar. - Ona je praćena, to tvrdim. Čim je on uspeo da izbegne sve kamere, da ga niko ne snimi - kaže ona.